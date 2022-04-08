快訊

今年首颱馬勒卡生成 最新路徑曝 強度逼中颱這時最近台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這種喉嚨痛險要命！40歲男連呼吸都費力掛急診救回一命

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師李上杰說明，急性會厭炎的典型表現會在喉嚨處發現腫脹如拇指的組織，甚至有窒息風險。圖／衛福部台中醫院提供
醫師李上杰說明，急性會厭炎的典型表現會在喉嚨處發現腫脹如拇指的組織，甚至有窒息風險。圖／衛福部台中醫院提供

感冒喉嚨痛、沙啞、吞嚥困難十分常見，但有一種喉嚨痛卻有窒息風險。台中40歲蔡姓男子因呼吸道症狀一整天，以為是小感冒，到診所就醫服藥未見改善，沒想到晚上症狀加劇，聲音沙啞，飲食難以下嚥，連呼吸都費力，緊急到急診室求助，確診為有窒息風險的急性會厭炎，所幸經住院治療後救回一命。

衛福部台中醫院急診醫學科醫師李上杰說明，近年因疫情，許多人因擔心染疫或就醫不便而忽視呼吸道感染，急性會厭炎的典型表現會在喉嚨處發現腫脹如拇指的組織，甚至有窒息風險。建議民眾如果呼吸有「咻咻」的喘鳴音、吞嚥困難，或是居家血氧濃度監測儀發現血氧掉到90以下，應立即就醫治療。

李上杰說，「會厭」是聲帶上方的一片軟骨，當吞嚥食物時會暫時蓋住氣管入口，防止食物跑到呼吸道造成噎到、嗆咳，一旦會厭軟骨發炎腫脹，易阻塞呼吸道，造成呼吸困難，甚至會有窒息致命危險。

李上杰指出，引起會厭炎常見原因是感染流感嗜血桿菌，易感染族群為男性、老年人、免疫缺乏病人及尚未接種疫苗的新生兒。治療以靜脈抗生素注射為主，由於急性會厭炎有窒息風險，臨床上會持續觀察會厭腫脹的變化，利用血氧濃度監測儀即時偵測呼吸道阻塞的狀況，以即時讓患者接受氣管內插管或是氣管切開術的治療。

李上杰說明，蔡姓患者到院後，醫師發現患者的扁桃腺嚴重腫脹，導致口水只能蓄積在口腔無法吞嚥，進一步安排頸部X光檢查，發現會厭組織有如翹起的大拇指，壓迫呼吸道。綜合血液檢查結果，診斷為有窒息風險的急性會厭炎，所幸住院時配合抗生素、氣管擴張劑後恢復良好，出院後也沒留下後遺症。

醫師李上杰建議，民眾若有「咻咻」喘鳴音、吞嚥困難，或是血氧掉到90以下，應立即就醫。圖／衛福部台中醫院提供
醫師李上杰建議，民眾若有「咻咻」喘鳴音、吞嚥困難，或是血氧掉到90以下，應立即就醫。圖／衛福部台中醫院提供

患者 抗生素 感冒

延伸閱讀

美多名官員近期染疫 眾院議長、華府市長也確診

新北板橋某國中4學生染疫 全校停課至4月11日

調查局執行緝毒驚見毒犯染疫 新北市調處如臨大敵

三峽確診數微降 侯友宜：漸趨穩定

相關新聞

今年首颱馬勒卡生成 最新路徑曝 強度逼中颱這時最近台灣

今年第一號颱風馬勒卡生成。中央氣象局說，目前路徑朝西北走，接著轉北再轉東北東，朝日本方向前進，變化應該沒有很大。對台灣也...

肉毒桿菌素不僅能瘦臉除皺 婦人靠它擺脫15年偏頭痛

肉毒桿菌素不僅可用來瘦臉除皺，臨床發現也可治偏頭痛！高雄57歲婦人15年來三天兩頭犯偏頭痛，常需跑急診打針，生活、工作受...

地牛翻身！ 07：36規模5.6地震 最大震度屏東4級

地牛翻身。中央氣象局說，07：36左右南部海域附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：高屏。

這種喉嚨痛險要命！40歲男連呼吸都費力掛急診救回一命

感冒喉嚨痛、沙啞、吞嚥困難十分常見，但有一種喉嚨痛卻有窒息風險。台中40歲蔡姓男子因呼吸道症狀一整天，以為是小感冒，到診...

怕列車開不出去！台鐵今重啟列車長、司機分艙分流報到

昨天本土病例暴增382例，新冠肺炎疫情遍地開花，台鐵也陸續有兩名員工確診，包含日前花蓮機務段勞安室內勤人員確診，以及昨天...

台東成功鎮「黃鰭鮪魚」大出 漁會：7天捕獲27噸

台東縣成功鎮新港漁港近日「黃鰭鮪魚」大出，漁民每日平均捕獲4、500尾進港拍賣，吸引不少民眾訂購嘗鮮。新港區漁會表示，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。