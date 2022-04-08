羅東林管處推「森林共學堂」30場講座邀民認識林業

林務局羅東林管處轄下羅東自然教育中心，繼集結經典林業課程教案，出版《翻轉林業從校園開始》一書後，5月起推出「翻轉林業從你我開始」系列活動，首波為「從林開始主題講座」30場。羅東林管處表示，即日起開放報名，歡迎對林業課程感興趣的宜蘭、雙北、基隆等地學校、團體、個人參與，未來會有2梯次「百年樹人」種子師資工作坊。

「從林開始主題講座」每場3小時，不只分享森林的功能、林業發展歷程、新林業政策，還有林業主題教學分享與體驗等豐富內容。服務對象分為到校研習場、團體到林場，以及散客到林場共3種，以便學校、機關團體和個人依需求參與；團體每場6000元，散客場每人300元。

羅東林管處說，到校研習場可配合預約團體需求，以線上辦理；團體到林場完成付費者，將2本加贈《翻轉林業從校園開始》、1場到校教學演繹，希望教育工作者吸收講座新知、紙本閱讀，也能在課堂教學演繹中與羅東自然教育中心教師深入教學研討，融入未來課程規劃。