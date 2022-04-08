熱帶低氣壓發展中 今年首颱馬勒卡今明兩天可能形成

今年首颱「馬勒卡」有機會在今明兩天形成。氣象達人彭啟明在臉書表示，今年第一號颱風仍在醞釀當中，距離台灣東南方海面上超過3000公里以上，若生成對台灣無直接影響，但可觀察後續低壓帶發展。

第一號颱風發展方面，彭啟明指出，以目前各種預測來看，在往西北行的過程當中，將會有大轉彎，這主要是受到西風帶牽引的結果，離台灣也還很遠，對台灣沒有直接的影響。

中央氣象局長鄭明典今天早上則在臉書發了一張圖，並表示，「看得出來哪邊對流爆發嗎？」，他進一步說，菲律賓東方一團紫到白的大雲團，有個熱帶性低氣壓正在發展中。

鄭昨晚也指出，看到印度洋到菲律賓東側的赤道區，一股西風和熱帶東風遭遇，長長一條氣旋式風切有利熱帶氣旋發展。目前資訊看來，低壓系統還在重組中，會有幾個熱帶性低氣壓生成仍未定，比較明確的是，這期間低壓擾動直接影響台灣的機率極低，先觀察就好！