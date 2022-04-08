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肉毒桿菌素不僅能瘦臉除皺 婦人靠它擺脫15年偏頭痛

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
臨床研究證實，施打肉毒桿菌素能有效緩解偏頭痛。示意圖／高雄市立大同醫院提供
臨床研究證實，施打肉毒桿菌素能有效緩解偏頭痛。示意圖／高雄市立大同醫院提供

肉毒桿菌素不僅可用來瘦臉除皺，臨床發現也可治偏頭痛！高雄57歲婦人15年來三天兩頭犯偏頭痛，常需跑急診打針，生活、工作受影響以致出現憂鬱，後來施打肉毒桿菌素治療，半年內未再嚴重發作，擺脫偏頭痛之苦。

收治婦人的高雄市立大同醫院神經內科醫師張揚沛說，郭女士37歲起開始偏頭痛，發病時怕吵、畏光，嚴重時會惡心、嘔吐，幾乎天天都掛急診打針，導致憂鬱。台灣現在約有180萬人為慢性偏頭痛所苦，痛點不一定侷限在太陽穴，且1到2小時會達到疼痛高峰，更持續痛達3天！

張說，偏頭痛患者女性比男性多，通常和遺傳相關，月經發作前後、情緒或天氣變化時就發作，每周疼痛若超過1到2天就算頻繁發作，若未正確治療，大腦中與偏頭痛相關的神經傳導物質CGRP(降鈣素基因關連胜) 和PACAP (活化大腦垂體腺酸環化胜)會加強疼痛傳遞，可能導致大腦神經變得高度敏感，進而併發憂鬱、失眠、眩暈，長期影響記憶力與判斷力，增加心血管疾病風險。

「以往治偏頭痛是吃藥預防，但有血壓，注意力下降，頭暈、體重增加等副作用」，張揚沛說，研究證實，用於醫美瘦臉除皺的肉毒桿菌素具有阻斷疼痛傳輸的效果，約可減痛5至7成，進而預防偏頭痛。肉毒桿菌素注射液（Botox）目前已經過美國與台灣衛福部食藥署核准，可用於預防慢性偏頭痛。治療過程中打入頭、頸、肩部，每3個月注射一次，約可維持3至6個月效果，施打後僅有頸部疼痛、肌肉無力、注射部位疼痛等輕微副作用，病人施打時，務必遵照醫囑定期追蹤。

頭痛 肉毒桿菌 憂鬱

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