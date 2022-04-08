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「清零不可能」新防疫模式 一表看台灣何時達高峰

美股三大指數小漲 終止前兩日跌勢

吳德榮：今年首颱馬勒卡估明天形成 一周天氣看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
熱帶性低氣壓清晨2時位置。圖／氣象局
熱帶性低氣壓清晨2時位置。圖／氣象局

今年首颱馬勒卡何時生成？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局與日本氣象廳認為關島南方海面熱帶低壓，要到明晨2時才會發展成颱風。氣象局說，不排除未來有發展到中颱可能。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示台灣東半部有較多的低層雲，東側海上有降水回波，東半部有零星降雨。截至4：53本島各地區平地最低氣溫：北部基隆安樂區16.0度，中部台中大甲區16.9度，南部台南佳里區16.9度，東部花蓮壽豐鄉16.4度。

吳德榮說，今日西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫略升，北舒適、南微熱，日夜溫差大。各平地氣溫：北部16至28度，中部17至30度，南部17至32度，東部16至29度。

吳德榮說，明天至下周三，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，北台灣高溫將升至30度以上，中南部更高達32度以上；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。下周四晨起鋒面快速通過，天氣轉變，降雨、轉涼。

吳德榮說，各國颱風預報資料顯示，中央氣象局與日本氣象廳認為關島南方海面熱帶低壓，要到明晨2時才會發展成颱風，美軍聯合颱風警報中心則認為它目前已有颱風的強度。

吳德榮說，雖然各國參考相同的觀測資料，但主觀因素及對平均風速定義（美軍1分鐘，台日10分鐘平均）不同，所造成的差異。

吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，其5天的潛勢預測路徑與最新歐洲(ECMWF)系集模式，所模擬的路徑大致類似，先往西北前進。

吳德榮說，五天之後系集模擬顯示，將減速、再受到西風帶的導引，轉向偏東，呈現大迴轉的特徵。

吳德榮說，因4月台灣鄰近地區常受中高層西風帶盤據，宛如金鐘罩，大幅降低4月颱靠近台灣的機率；但是否會對台灣天氣帶來間接的影響？則與其接近的程度相關，這才是該觀察的重點。

吳德榮 颱風 氣象局

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