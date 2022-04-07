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基本費率4年來首調高 是否「調漲票價」高鐵回應了

基本費率4年來首調高 是否「調漲票價」高鐵回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

根據交通部1日公告指出，新核定高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4.134元調高為4.313元，這也是四年來首度調漲。對於是否會調整票價，台灣高鐵公司說，需進行整體評估，報請董事會討論決定。

高鐵自2007年營運，迄今已經15年，僅在2013年調漲過票價。不過2015年財改調件之一就是調降票價，於是又調回2013年前的水準。之後每年由交通部依台灣地區消費者物價總指數變動情形，公告政府核定高鐵基本費率。當達3%時將調整，再由高鐵公司檢討並自訂費率。

從2018年到2021年，高鐵基本費率則都未調高，維持2017年時的每人每公里4.134元。因此今年是四年來基本費率首度調高。

根據交通部1日公告，依據行政院主計總處公告台灣地區消費者物價總指數計算，去年台灣地區消費者物價總指數年變動率為1.96%，及最近一次調整政府核定基本費率標準（2017年）至本年檢討時台灣地區消費者物價總指數累績變動率為4.32%，已達3%以上，故調整「政府核定基本費率標準」為每人每公里4.134元。

此外，交通部說，依據「台灣南北高速鐵路興建營運合約」規定，查核前一年度「法定優待票」與「離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價優惠措施」實際執行值訂定C1及C2，當與最近一次核定公告結果差異數在增加或減少一個百分點內時，C1＋C2不予調整。

交通部說，在查核高鐵公司去年「法定優待票」與「離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價優惠措施」實際執行值後，年度查核試算之C1＋C2＝11.4%，與最近一次（2021年）核定公告結果11.2%差異數在一個百分點內，故依約本年度C1＋C2不調整。

對於政府公告調整核定基本費率標準，高鐵票價是否調漲，高鐵說，高鐵費率訂定與調整，是依據公司與政府簽定之「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數(GICP)」變動情形，定期檢討政府核定基本費率及對外公告後，公司依據合約所規範機制進行特許公司自訂基本費率檢討。

高鐵說，自訂基本費率與票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部營運成本，外部社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

若決定調整票價，根據試算，台北到高雄的票價單程將從1490元調高至1630元。

交通部說，如果高鐵要調漲票價，仍須報交通部，但基本上在程序前會先做溝通，大致會尊重公司意見。

高鐵 票價 交通部

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