中正紀念堂重現自焚現場 鄭南榕之女：直視自由的靈魂

「我們不仰望權威、我們不仰望獨裁，我們要直視自由的靈魂，我們要直接面對他們的生命故事。」今天是鄭南榕為了爭取言論自由自焚33周年的「言論自由日」。中正紀念堂常設展「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」選在今天開幕，鄭南榕之女鄭竹梅致詞時表示，從中正紀念堂堂外走到堂裡花了數十年，「這只是一個開始，未來台灣的自由之路，要如何走下去，取決於大家的智慧，以及在關鍵時刻意志力的展現。」

展覽中也以人物特寫的方式，介紹多位在台灣追尋自由之路上曾有特殊貢獻的重要人物，包括楊逵、雷震、傅正、殷海光、彭明敏、魏廷朝、謝聰敏、李敖、柏楊、黃信介、康寧祥、施明德、鄭南榕、李鎮源、陳水扁、許世賢、陳菊、艾琳達、呂秀蓮等。

1989年4月，自由時代週刊創辦人鄭南榕因主張台獨言論，遭國民黨當局以叛亂罪移送法辦，為了堅持言論自由不容侵犯的立場，在4月7日警方強勢拘提時，選擇在自由時代雜誌社內自焚殉難。展覽特別複製還原當時「自由時代」週刊辦公室的鄭南榕自焚現場，讓民眾彷彿回到事發現場；尤其一尊象徵鄭南榕自焚的雕像「燃燒」，黑色的雕像表情扭曲、張口吶喊，令人震撼。

「這個不只是一個展覽，他是一個歷史的現場。」鄭竹梅表示，我們要邀請不只是年輕的朋友，甚至是年長的朋友，「你在那個年代是如何看待這些事件？你現在是如何看待這個過去？這取決於我們希望甚麼樣的未來。」

「自由從來就不是天下掉下來，也不是當政者所給予人民的，自由其實是一步又一步，生命之間相互的拉扯，有心痛、有流淚，有人犧牲生命的青春、有人是用性命換來的。」鄭竹梅表示，展場中這些歷史人物，在關鍵歷史的某一刻，憑他們自由的意志做出了關鍵的行動，影響了現在的我們。那麼我們的未來呢？「我們能否期許自己在未來，也能在關鍵的時刻做出關鍵的行動。」她希望這個展場不只是展場，「它是一個對話的空間，它是一個可以帶著大家往前走，走向更自由的地方。」

此展展出逾百名追求言論自由的代表人物，不少展中人物與其親友或後代，今天出席開幕典禮致意。包括監察院長（國家人權委員會主委）陳菊、總統府資政姚嘉文、鄭南榕夫人葉菊蘭、謝聰敏胞妹謝秀美、黃信介胞弟黃天福、鄭南榕基金會董事長許景河、殷海光基金會前董事長顧忠華、吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民、雷震民主人權基金諮詢委員陳信傑等。

兩位當年在歷史現場記錄重要影像的攝影工作者，今天仍在第一線記錄此展開幕。聯合報攝影記者黃義書，有三張照片被選為此次展覽的展品，今天他則到現場拍攝開幕過程，３０年來始終在第一現場記錄台灣追求民主的過程。

本次展覽入口以1990年野百合學運期間，人民在中正紀念堂聚集訴求民主改革的巨幅照片作為主視覺。這張照片的攝影者劉振祥，今天受文化部之邀擔任「文化部一日駐部藝術家」，在1990年這張歷史性相片前，再次記錄2022年此刻的另一個歷史性畫面。

不同過往攝影鏡頭總是聚焦政治人物的正面，這張歷史照片拍的是黃信介的背部，鏡頭主角則是台灣人無懼無畏的容顏。而台灣人民自1990年代起在中正紀念堂廣場一次又一次的群眾運動，早已解構中正紀念堂空間的威權意涵。今日開幕式上，文化部邀請劉振祥再度舉起相機，拍攝參加開幕典禮的貴賓，在這張照片前留下歷史的見證。