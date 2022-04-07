埡口大崩壁「蜘蛛人」峭壁上搏命 全力拚4月底通車

中斷超過12年的南橫公路，預估今年4月底有條件通車，為了南橫通車的「最後一哩路」，一群「蜘蛛人」正在台東縣海端鄉海拔超過兩千公尺的埡口大崩壁爬上爬下，一下子忙著固定邊坡，一下子又在釘卯丁、刷坡，全力為4月底通車的目標而努力。承包商、八方聯合工程負責人林文龍表示，埡口大崩壁是這次決定南橫能不能順利通車的最大關鍵，希望我們能夠達到公路總局的目標，4月底通車。

實際上，南橫公路穿山越嶺，高山地區穿越古老地層，地質風化嚴重，岩壁崩塌情況屢見不鮮，凡是邊坡修復工程，常常都可見到蜘蛛人的身影，其中又以埡口大崩坍最為怵目驚心。

面積約十萬平方公尺的埡口大崩壁，約八座足球場大，曾先後歷經過3次修復工程，全都崩塌告終，其中包括98年的莫拉克颱風、102年的天兔颱風、106年的0602大雨，如今已是第四次修復。

公路總局表示，埡口大崩壁先後經歷數次風災，路基流失最嚴重時，有近120公尺在沒有腹地可供修復。再加上埡口地處於高海拔高山環境，工作遭受格外艱困惡劣氣候影響，必須面對克服高山濃霧影響、經常下雨、極地酷寒、路途遙遠、運輸不便等各項挑戰，可說倍極艱辛。

談起蜘蛛人的艱辛，林文龍表示，蜘蛛人工作最怕有落石，尤其是工程刷坡的時候，因為要清理邊坡環境，稍一不慎就可能被落石擊中，只能靠彼此提醒，師傅施工的時候也常常會抬頭，看看哪裡有落石。

林文龍也提到，有些工程的坡面難度很高，高度高達300公尺，師傅一上一下，時間就會拉得很長，施工時間也會因此縮短，因此乾脆自己帶便當，時間到了就把安全帶背著，蹲在那邊吃飯。

也因為「上下不易」，林文龍半開玩笑說，蜘蛛人另一個重點就是要會憋尿，因為施工的地點會決定工法，不可能上個廁所又要再下來，所以能忍就忍，最久也得要忍個半天以上，大家要上坡面前也都會有心理準備；另外，蜘蛛人也會有職業病，關節、腰久了就容易出問題。

林文龍說，自己會開蜘蛛人公司，是因為哥哥做邊坡工程做了20幾年，隨著年歲漸長，關節不好，但台灣隨時都有邊坡斷層，卻不是這麼多人喜歡做這份工作，基於傳承的信念，所以開這間公司。

33歲的「蜘蛛人」林義豪則笑說，要做這一行，心臟就要大顆一點，不要怕高，當初也是為了挑戰，才選擇這一行。