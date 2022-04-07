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明霸克露橋封閉標準出爐 只要達到「459」就封橋

聯合報 / 記者邱瓊玉／高雄即時報導
南橫公路上的明霸克露橋去年八月被大雨沖毀，經過半年的搶修與建造，終於在目前的涵管便道上游，搭出一座約100公尺的短期鋼便橋。記者林澔一／攝影
南橫公路上的明霸克露橋去年八月被大雨沖毀，經過半年的搶修與建造，終於在目前的涵管便道上游，搭出一座約100公尺的短期鋼便橋。記者林澔一／攝影

南橫公路上的明霸克露橋去年八月被大雨沖毀，經過半年的搶修與建造，終於在目前的涵管便道上游，搭出一座約100公尺的短期鋼便橋。為了提升抗洪能力，公路總局表示，目前正在上游設置兩個沈沙池，讓較大的石塊可以沈澱在上游，好強化抗洪能力。

由於汛期也即將到來。對此，甲仙工務段長陳正偉表示，之前有演練過最困難的狀況，包括午後大雷雨、地震、埡口落石、車禍等，若是雨勢過大，明霸克露橋會採預警性封閉，並實施東行西止策略，另也有調查沿途留宿地點，約有100多間房可以留宿。

至於明霸克露橋的封橋標準？陳正偉表示，只要水情觀測值每小時降雨達4mm就達到預警值，5mm就達到警戒值，9mm就會封閉，另也有24小時保全在當地駐守，隨時注意橋面狀況。

不過由於玉穗溪上游仍存有約713萬方崩塌土石方，中期方案仍需考量土石流爆發的安全性，公路總局表示，預計在後年4月完工新橋，新橋設置方式將採「無墩柱」方式，僅溪水的兩岸會設置橋墩，以降低土石流的危害，預估工程經費約1.5億元至2億元不等。中期復建規畫設計委託服務工作已於1月28日上網公告，2月25日開標。

長期計畫部分，公路總局表示，由於明霸克露橋面臨荖濃溪、玉穗溪以及布唐布那斯溪三條溪匯流，水文地理相當複雜，會先等兩個汛期，確認現場水文、地質型狀況，待水文地質進入穩定期再規劃長期路廊。

明霸克露橋 土石流 南橫

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