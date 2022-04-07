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南橫「最後一哩路」4月底通車 自行車族得再等等

聯合報 / 記者邱瓊玉／高雄即時報導
被視為台20線南橫公路「最後一哩路」的天池至向陽段，即將在4月底、5月初有條件通車。圖為明霸克露橋。記者林澔一／攝影
被視為台20線南橫公路「最後一哩路」的天池至向陽段，即將在4月底、5月初有條件通車。圖為明霸克露橋。記者林澔一／攝影

被視為台20線南橫公路「最後一哩路」的天池至向陽段，即將在4月底、5月初有條件通車，但僅限5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車通行，自行車不包括在內。公路總局表示，天池至向陽段封路超過12年，因此現行通車仍以「車」為原則，未來會再評估開放自行車的可能性。

公路總局總工程司鄧文廣表示，之前有找過許多協會來開會討論，不過大家意見仍有些不同，因此目前暫不開放自行車通行，預計先看半年的通車情況再做評估，看是要開放單車團進入，還是個人，後續都會再做研議。

公路總局表示，考量山區公路危害度、脆弱度及暴露度等風險，且為顧及行車安全及山林永續生態發展，4月底通車後，僅開放5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車通行；開放時間為每天上午7時至下午2時，星期二及星期四為道路管制日，不開放通行。

公路總局表示，梅山口管制站(台20臨105線0K)、向陽管制站(台20臨105線44K)二端都設有車牌辨識系統，車輛必需完成辨識車號登記後方可進入。下午3時，將由保全人員及地方警察單位由大關山隧道兩側隧道口往梅山口端及向陽端進行勸離用路人，下午5時前全部淨空。

向陽 自行車 重機

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