今年首颱馬勒卡最快今晚生成 有望逼中颱、恐三颱共舞

今年第一號颱風馬勒卡最快今晚形成。中央氣象局說，環境有利該熱帶性低氣壓發展，預計下周一有望升級成中颱，最接近台灣則是下周三、四，但不會有直接影響。此外，由於持續有低壓發展，可能會有兩到三個颱風同時存在。

氣象預報員陳伊秀，該熱帶性低氣壓下午2時相對位置在恆春東南東方3500公里左右，最快晚上生成，也有可能在明天清晨。路徑有稍微往東邊調，但還是會有跳動，目前看來會緩慢往西再往西北，到了下周一、二偏北，下周三、四偏東往日本方向。

強度方面，陳伊秀說，環境有利馬勒卡發產，海溫夠、緯度也低，有機會到中颱，預計下周一發展成中颱，離台灣最近也是中颱。

陳伊秀說，下周三、四颱風最接近，但也離台灣有1500公里遠，不會有直接影響。下周四北部、基隆北海岸水氣多，颱風若上來，可能會讓東北風加乘，雨勢影響會比較大些。

至於近期是否會有三個颱風同時存在，陳伊秀說，南海到菲律賓東方海面是低壓帶，確實有比較熱鬧，有些低壓會發展，不排除有其他擾動生成。若發展起來不排除同時有兩或是三個颱風，但不確定性很大。