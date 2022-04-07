快訊

與張惠妹演唱會有關？台北小巨蛋驚見確診足跡急清消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022癌症高峰論壇 明後天線上直播

聯合報 / 記者韋麗文／台北即時報導
「2022癌症高峰論壇：無畏，癌症教會我的事」即將於本周六、日舉辦，因covid-19感染人數再創單日新高，2022癌症高峰論壇更改形式，以線上直播方式，陪伴更多癌友一起走過這段抗癌之路。 圖／元氣網提供
「2022癌症高峰論壇：無畏，癌症教會我的事」即將於本周六、日舉辦，因covid-19感染人數再創單日新高，2022癌症高峰論壇更改形式，以線上直播方式，陪伴更多癌友一起走過這段抗癌之路。 圖／元氣網提供

「2022癌症高峰論壇：無畏，癌症教會我的事」即將於本周六、日舉辦，因covid-19感染人數再創單日新高，2022癌症高峰論壇更改形式，以線上直播方式，陪伴更多癌友一起走過這段抗癌之路。

由國家衛生研究院、中央健康保險署、國民健康署、聯合報健康事業部、元氣網、那些癌症教會我的事粉絲團共同主辦「2022癌症高峰論壇：無畏，癌症教會我的事」。

論壇共有四大主題，包括抗癌路無畏無懼、我與新藥零距離、別當癌症候選人、癌後的第二人生，讓病患與家屬們在面對癌症治療時「聽得懂、會選擇、付得起、活得久」，在癌症治療的路上「無所畏懼」。

監察院前院長王建煊將於線上分享，他在八十一歲健檢時，發現攝護腺癌的PSA指數升高，而確診罹癌的歷程。王建煊原定舉辦的贈書簽名會，也暫時取消。

原為實體活動的癌症論壇，因疫情將改為線上直播，於周六、日，早上十點由元氣網、那些癌症教會我的事粉絲團共同播出，和信醫院、癌症希望基金會、台灣癌症基金會、乳癌防治基金會、台灣全癌症病友連線、乳癌病友協會粉絲團共同響應直播，民眾只要透過手機、電腦就可以在家中收看。

●「2022癌症高峰論壇：無畏，癌症教會我的事」直播連結：

4月9日10:00：https://fb.me/e/4MQ0OzZe9

4月10日10:00：https://fb.me/e/35PwMqcfO

癌症治療 直播 王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之30：養狗者的公德心

王建煊／王老先生講故事之31：木炭要慢慢燒

王建煊／王老先生講故事之29：送大花瓶養蚊子？

王建煊／王老先生講故事之28：天生我材必有用

相關新聞

陽性率高 越南旅客搭機前須持6小時內抗原快篩報告

考量近期自越南入境航班的落地採檢陽性率居高不下，中央流行疫情指揮中心今天宣布，為避免大量採檢陽性旅客入境，對台灣社區防疫...

台中7旬翁手腳無力認為中風 醫師查是大腦長腫瘤壓迫

台中豐原黃姓老翁，日前左側肢體突然無力、反應變慢遲鈍，家人以為是中風，將他送醫檢查，發現大腦右側顳葉處，長有一塊4.8公...

才放1年主成分快不足 「永吉助胃康錠」主動回收600萬顆

衛福部食藥署公布胃潰瘍用藥「永吉助胃康錠」，因執行藥品查驗時發現主成份在效期內就快要低於下限，廠商回頭清查發現有20批藥...

今年首颱馬勒卡最快今晚生成 有望逼中颱、恐三颱共舞

今年第一號颱風馬勒卡最快今晚形成。中央氣象局說，環境有利該熱帶性低氣壓發展，預計下周一有望升級成中颱，最接近台灣則是下周...

2022癌症高峰論壇 明後天線上直播

「2022癌症高峰論壇：無畏，癌症教會我的事」即將於本周六、日舉辦，因covid-19感染人數再創單日新高，2022癌症...

自由的靈魂vs.獨裁者 台灣言論 「自由之路」展覽

文化部國家人權博物館及中正紀念堂管理處共同主辦「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論 自由之路」展覽，今天是言論自由日，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。