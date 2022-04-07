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2022癌症高峰論壇 明後天線上直播
「2022癌症高峰論壇：無畏，癌症教會我的事」即將於本周六、日舉辦，因covid-19感染人數再創單日新高，2022癌症高峰論壇更改形式，以線上直播方式，陪伴更多癌友一起走過這段抗癌之路。
由國家衛生研究院、中央健康保險署、國民健康署、聯合報健康事業部、元氣網、那些癌症教會我的事粉絲團共同主辦「2022癌症高峰論壇：無畏，癌症教會我的事」。
論壇共有四大主題，包括抗癌路無畏無懼、我與新藥零距離、別當癌症候選人、癌後的第二人生，讓病患與家屬們在面對癌症治療時「聽得懂、會選擇、付得起、活得久」，在癌症治療的路上「無所畏懼」。
監察院前院長王建煊將於線上分享，他在八十一歲健檢時，發現攝護腺癌的PSA指數升高，而確診罹癌的歷程。王建煊原定舉辦的贈書簽名會，也暫時取消。
原為實體活動的癌症論壇，因疫情將改為線上直播，於周六、日，早上十點由元氣網、那些癌症教會我的事粉絲團共同播出，和信醫院、癌症希望基金會、台灣癌症基金會、乳癌防治基金會、台灣全癌症病友連線、乳癌病友協會粉絲團共同響應直播，民眾只要透過手機、電腦就可以在家中收看。
●「2022癌症高峰論壇：無畏，癌症教會我的事」直播連結：
4月9日10:00：https://fb.me/e/4MQ0OzZe9
4月10日10:00：https://fb.me/e/35PwMqcfO
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