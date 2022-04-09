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腰痠背痛壓力大！7種熱門紓壓按摩類型報你知

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
腰痠背痛壓力大！7種熱門紓壓按摩類型報你知 圖片來源/unsplash
腰痠背痛壓力大！7種熱門紓壓按摩類型報你知 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「按摩類型」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的按摩形式有哪些。

肩頸硬梆梆、腰痠背痛，是現在許多上班族、學生的共同毛病，因為需要長時間久坐的關係，身體總會有那麼些不舒服，許多人便會尋求按摩來幫助改善身體的酸痛。而按摩種類五花八門，其中以哪些最受網友熱議呢？

網友按摩首選「推拿」痛得要命卻很紓壓

網友熱議7大按摩種類 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議7大按摩種類 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於按摩類型的討論，「推拿」獲得最多的聲量，就有網友因為工作壓力大想嘗試按摩、放鬆一下，於是提問「推拿」相關經驗，引來許多分享，如「本來以為自己很能忍，就果一推下去，直接叫出來，但痠痛真的減少很多」、「真的有按到那些疼痛的點，可以去試試看」，紛紛表示雖然當下感受很強烈，但事後身心舒暢的感覺非常的值得。

此外，「指壓」、「泰式按摩」也是不少人提及當下痛苦、後續舒暢的按摩種類。其中「指壓」雖力度大卻仍備受許多上班族群推薦，紛紛提到「每天看電腦肩頸很硬，喜歡那種壓到深層的感覺」、「隔天感覺筋都開了」；至於近年來十分興盛的「泰式按摩」，會在按摩期間加入一些瑜伽拉筋的動作，整體動作範圍較大，這個特色也讓網友紛紛直呼「折過來、凹過去的，嚇死我了」、「很像關節技，但筋骨真的會有個暢通的感覺」。

相較於力度大的按摩類型，想放鬆疲勞，也有人會選擇「水療SPA」的方式，透過水作為媒介達成療癒效果，體驗過的網友便分享「氣氛很棒一下就睡著了」、「按完感覺都輕飄飄的，大推」；除此之外，如果不想下水，許多怕痛的民眾更傾向於「油壓」、「精油按摩」，兩者會加入按摩油、精油在皮膚上，以推、揉的手法按摩，因此力道會較為輕盈、柔和，有人就說道「滑滑的好療癒」、「感覺他把我糾結的肌肉推開了」等等。

無論你是要長時間盯電腦的上班族，或是坐在書桌前埋頭苦讀的學生，下班下課後想放鬆一整天的疲勞，那就來參考下網友的討論，選擇一個適合自己的按摩種類，好好犒賞一下自己吧！

觀看原文→https://bit.ly/3KnMkKe

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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