環保意識抬頭？ 僅3成學生自備餐具

只有3成的學生會自備環保餐具！金車基金會於7日公布「節能減碳問卷」調查。結果顯示，有6成以上的學生擔憂氣候變遷會嚴重破壞自然生態，尤其是海平面上升、極端酷熱的狀況。不過，一旦要自備環保用具或進行垃圾分類時，卻僅有3成的學生能保持環保的好習慣。

童顏童語說節能

在線上記者會上，安坑國小六年級同學涂語安表示，「節能減碳不能光說不練」。她童言童語分享道，「像我們家爸爸都會騎機車載我和妹妹上學，當遇到紅燈時，爸爸會熄火，等綠燈再啟動。」安坑國小五年級同學簡郁倢則說，節能每個人都可以做到，如搭乘公共運輸、想好要拿的東西再開冰箱等，只要「積少成多，就會節省很多資源」。

隨著民眾環保意識高漲，調查顯示高達7成多學生能做到隨手關燈、而5成能落實「節約用水」及「多走路」。然而，一旦要自備環保物品或垃圾分類時，就僅剩約3成的學生能持續保持環保好習慣，更只有2成會隨時自備吸管。調查結果也意外發現，年紀愈小會自備環保餐具、吸管的比例愈高。

6成擔憂氣候災難

因為全球暖化造成極端氣候、災害頻傳，引發民眾擔憂。問卷結果顯示，有近6成學生會害怕全球暖化會造成自然生態巨大變化，其中有4成5擔憂海平面上升會對台灣造成重大災害，另外超過3成則擔憂土地乾旱、極端酷熱的問題。

金車基金會總幹事曾清芸表示，環境永續已成為國際關注焦點，感受氣候變遷問題的嚴重性及切身性，成為節能行動的關鍵之一，所以基金會自2016年就推動「減碳大作戰」，希望讓民眾從小建立環境永續意識，讓改變從日常行動開始。

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