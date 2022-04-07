快訊

與張惠妹演唱會有關？台北小巨蛋驚見確診足跡急清消

環保意識抬頭？ 僅3成學生自備餐具

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
金車基金會於7日公布「節能減碳問卷」調查結果，邀請小學生現場分享日常中節能減碳的妙招。（主辦單位提供）
金車基金會於7日公布「節能減碳問卷」調查結果，邀請小學生現場分享日常中節能減碳的妙招。（主辦單位提供）

只有3成的學生會自備環保餐具！金車基金會於7日公布「節能減碳問卷」調查。結果顯示，有6成以上的學生擔憂氣候變遷會嚴重破壞自然生態，尤其是海平面上升、極端酷熱的狀況。不過，一旦要自備環保用具或進行垃圾分類時，卻僅有3成的學生能保持環保的好習慣。

童顏童語說節能

在線上記者會上，安坑國小六年級同學涂語安表示，「節能減碳不能光說不練」。她童言童語分享道，「像我們家爸爸都會騎機車載我和妹妹上學，當遇到紅燈時，爸爸會熄火，等綠燈再啟動。」安坑國小五年級同學簡郁倢則說，節能每個人都可以做到，如搭乘公共運輸、想好要拿的東西再開冰箱等，只要「積少成多，就會節省很多資源」。

隨著民眾環保意識高漲，調查顯示高達7成多學生能做到隨手關燈、而5成能落實「節約用水」及「多走路」。然而，一旦要自備環保物品或垃圾分類時，就僅剩約3成的學生能持續保持環保好習慣，更只有2成會隨時自備吸管。調查結果也意外發現，年紀愈小會自備環保餐具、吸管的比例愈高。

6成擔憂氣候災難

因為全球暖化造成極端氣候、災害頻傳，引發民眾擔憂。問卷結果顯示，有近6成學生會害怕全球暖化會造成自然生態巨大變化，其中有4成5擔憂海平面上升會對台灣造成重大災害，另外超過3成則擔憂土地乾旱、極端酷熱的問題。

金車基金會總幹事曾清芸表示，環境永續已成為國際關注焦點，感受氣候變遷問題的嚴重性及切身性，成為節能行動的關鍵之一，所以基金會自2016年就推動「減碳大作戰」，希望讓民眾從小建立環境永續意識，讓改變從日常行動開始。

【更多精采內容，詳見

減碳 吸管 氣候變遷

延伸閱讀

畢業生的夢幻高薪 黃金打造手銬？

老人去世空屋閑置 日本高齡化隱憂

政院砸300億助租屋族 民團批政治買票

美國陷禁書風暴？ 圖書審查太嚴惹議

相關新聞

陽性率高 越南旅客搭機前須持6小時內抗原快篩報告

考量近期自越南入境航班的落地採檢陽性率居高不下，中央流行疫情指揮中心今天宣布，為避免大量採檢陽性旅客入境，對台灣社區防疫...

台中7旬翁手腳無力認為中風 醫師查是大腦長腫瘤壓迫

台中豐原黃姓老翁，日前左側肢體突然無力、反應變慢遲鈍，家人以為是中風，將他送醫檢查，發現大腦右側顳葉處，長有一塊4.8公...

才放1年主成分快不足 「永吉助胃康錠」主動回收600萬顆

衛福部食藥署公布胃潰瘍用藥「永吉助胃康錠」，因執行藥品查驗時發現主成份在效期內就快要低於下限，廠商回頭清查發現有20批藥...

今年首颱馬勒卡最快今晚生成 有望逼中颱、恐三颱共舞

今年第一號颱風馬勒卡最快今晚形成。中央氣象局說，環境有利該熱帶性低氣壓發展，預計下周一有望升級成中颱，最接近台灣則是下周...

2022癌症高峰論壇 明後天線上直播

「2022癌症高峰論壇：無畏，癌症教會我的事」即將於本周六、日舉辦，因covid-19感染人數再創單日新高，2022癌症...

自由的靈魂vs.獨裁者 台灣言論 「自由之路」展覽

文化部國家人權博物館及中正紀念堂管理處共同主辦「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論 自由之路」展覽，今天是言論自由日，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。