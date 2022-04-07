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自由的靈魂 vs 獨裁者 台灣言論 「自由之路」展覽
文化部國家人權博物館及中正紀念堂管理處共同主辦「自由的靈魂 vs.獨裁者:臺灣言論 自由之路」展覽，今天是言論自由日，展覽特別選在今天舉行開幕儀式，展區位於中正紀念堂1樓常設展廳，展覽呈現台灣自威權時代邁向自由國家的過程。
展覽中特別展示1989年4月7日「自由時代」週刊創辦人鄭南榕，因主張台獨言論，遭國民黨當局以叛亂罪移送法辦，為了堅持言論自由不容侵犯的立場，在4月7日警方強勢拘提時，選擇在自由時代雜誌社內自焚殉難的現場複刻。而另一側常設展廳「蔣中正總統辦公室展廳」展示蔣中正生前使用的凱迪拉克座車、辦公陳設、史料等相互映。
監察院長國家人權委員會主委陳菊、文化部長李永得、鄭南榕夫人葉菊蘭女士及女兒鄭竹梅女士前往參觀，由策展人薛化元解説。
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