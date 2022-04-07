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中正紀念堂展出言論自由之路 李永得:才叫對抗獨裁者
今天是４月７日，也是紀念鄭南榕自焚殉難而訂定的「言論自由日」。文化部也選在今天為中正紀念堂常設展「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」開幕。「為什麼自由的靈魂的一個路程，要在這樣一個威權空間展示？」文化部部長李永得解釋在中正紀念堂展出「台灣言論自由之路」的意義，「所以才叫對抗獨裁者」。
李永得指出，關於台灣的言論自由之路，這是他所知最嚴謹、最完整的一次展覽。台灣自由的評比在國際是第八名，但很多下一代年輕人，並不知道台灣的言論自由是在甚麼樣的環境之下走過來。這條言論自由之路「很多人犧牲，但知道的人還是相當有限」。此展是常設展，至少存在兩年到三年，每個月還會有相關論壇。
李永得表示，今天台灣的言論自由雖然已經少去獨裁者內部的威脅和迫害，但是外來的威脅還是存在，「自由得來不易，我們必須要堅守我們的自由價值」，對於假訊息也要想辦法遏止與導正，這也是此展的重要意義。
展中以人物特寫的方式，介紹多位在台灣追尋自由之路上曾有特殊貢獻的重要人物，包括楊逵、雷震、傅正、殷海光、彭明敏、魏廷朝、謝聰敏、李敖、柏楊、黃信介、康寧祥、施明德、鄭南榕、李鎮源、陳水扁、許世賢、陳菊、艾琳達、呂秀蓮等，除了介紹這些人物對台灣的影響，也搭配展出相關史料及複製文物。
監察院長陳菊也是本展介紹的代表人物之一。她致詞時表示，此展的意義在於彰顯轉型正義，「向台灣社會再一次的提醒，言論自由與所有的自由民主得來不易」，經歷半世紀，我們才能走進象徵獨裁者的中正紀念堂的門內。她指出，如今許多假訊息和仇恨言論滲入民主社會，台灣必須厚植台灣民主思辨素養和能力；而只有重視人權的價值、面對不義的壓迫才有對抗的能力。她特地感謝鄭南榕和家人的犧牲，為台灣爭取百分之百的自由。
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