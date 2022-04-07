中正紀念堂展出言論自由之路 李永得:才叫對抗獨裁者

今天是４月７日，也是紀念鄭南榕自焚殉難而訂定的「言論自由日」。文化部也選在今天為中正紀念堂常設展「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」開幕。「為什麼自由的靈魂的一個路程，要在這樣一個威權空間展示？」文化部部長李永得解釋在中正紀念堂展出「台灣言論自由之路」的意義，「所以才叫對抗獨裁者」。

李永得指出，關於台灣的言論自由之路，這是他所知最嚴謹、最完整的一次展覽。台灣自由的評比在國際是第八名，但很多下一代年輕人，並不知道台灣的言論自由是在甚麼樣的環境之下走過來。這條言論自由之路「很多人犧牲，但知道的人還是相當有限」。此展是常設展，至少存在兩年到三年，每個月還會有相關論壇。

李永得表示，今天台灣的言論自由雖然已經少去獨裁者內部的威脅和迫害，但是外來的威脅還是存在，「自由得來不易，我們必須要堅守我們的自由價值」，對於假訊息也要想辦法遏止與導正，這也是此展的重要意義。

展中以人物特寫的方式，介紹多位在台灣追尋自由之路上曾有特殊貢獻的重要人物，包括楊逵、雷震、傅正、殷海光、彭明敏、魏廷朝、謝聰敏、李敖、柏楊、黃信介、康寧祥、施明德、鄭南榕、李鎮源、陳水扁、許世賢、陳菊、艾琳達、呂秀蓮等，除了介紹這些人物對台灣的影響，也搭配展出相關史料及複製文物。