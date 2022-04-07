陽性率高 越南旅客搭機前須持6小時內抗原快篩報告

考量近期自越南入境航班的落地採檢陽性率居高不下，中央流行疫情指揮中心今天宣布，為避免大量採檢陽性旅客入境，對台灣社區防疫造成負擔，即日起至5月6日的1個月期間，請越南航空、越捷航空及越竹航空等高陽性率航班配合下列事項：除持搭機前2日內PCR檢測報告外，旅客新增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」，由航空公司指派專人監督旅客進行快篩。此外，倘其他航空公司航班的陽性率亦高，將比照辦理。

指揮中心進一步說明，目前歐美、中東、紐澳、印度、東南亞及韓國航線航班的旅客抵台時仍維持「落地採檢」措施，本次新增越南航線「落地採檢」高陽性率航班實施強化措施，請自越南來台旅客務必配合，於外站搭機前執行抗原快篩檢測。