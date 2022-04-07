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陽性率高 越南旅客搭機前須持6小時內抗原快篩報告

攝影中心 / 記者季相儒／桃園機場即時報導
圖為桃園機場下午自越南入境的移工，下飛機後才開始穿著防護衣。記者季相儒／攝影
圖為桃園機場下午自越南入境的移工，下飛機後才開始穿著防護衣。記者季相儒／攝影

考量近期自越南入境航班的落地採檢陽性率居高不下，中央流行疫情指揮中心今天宣布，為避免大量採檢陽性旅客入境，對台灣社區防疫造成負擔，即日起至5月6日的1個月期間，請越南航空、越捷航空及越竹航空等高陽性率航班配合下列事項：除持搭機前2日內PCR檢測報告外，旅客新增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」，由航空公司指派專人監督旅客進行快篩。此外，倘其他航空公司航班的陽性率亦高，將比照辦理。

指揮中心進一步說明，目前歐美、中東、紐澳、印度、東南亞及韓國航線航班的旅客抵台時仍維持「落地採檢」措施，本次新增越南航線「落地採檢」高陽性率航班實施強化措施，請自越南來台旅客務必配合，於外站搭機前執行抗原快篩檢測。

指揮中心更提醒，近期入境旅客人數上升，境外移入威脅仍持續存在，請入境旅客遵守返台後各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。

圖為今日桃園機場自越南入境的移工下飛機後在候機室內等待落地採檢。記者季相儒／攝影
圖為今日桃園機場自越南入境的移工下飛機後在候機室內等待落地採檢。記者季相儒／攝影
圖為今日桃園機場自越南入境的移工下飛機後在候機室內等待落地採檢。記者季相儒／攝影
圖為今日桃園機場自越南入境的移工下飛機後在候機室內等待落地採檢。記者季相儒／攝影
圖為今日桃園機場自越南入境的移工下飛機後在候機室內等待落地採檢。記者季相儒／攝影
圖為今日桃園機場自越南入境的移工下飛機後在候機室內等待落地採檢。記者季相儒／攝影

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