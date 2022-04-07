台中7旬翁手腳無力認為中風 醫師查是大腦長腫瘤壓迫

台中豐原黃姓老翁，日前左側肢體突然無力、反應變慢遲鈍，家人以為是中風，將他送醫檢查，發現大腦右側顳葉處，長有一塊4.8公分的腫塊，並壓迫腦組織，導致類似中風症狀；豐原醫院神經內科醫師洪朝賢以高劑量類固醇緩解組織腫脹，患者的意識恢復良好，手腳無力狀況亦明顯改善，恢復往昔活力。

台中豐原黃翁(75歲)平時規律服用降血壓藥物，血壓控制良好，日前收縮壓卻持續超過190（mmHg），推測是腫瘤腫脹引起顱內壓增高，產生高血壓現象；洪朝賢呼籲，腦瘤的臨床症狀多變，易與其他病症混淆，造成誤判，容易錯失及早對症下藥的機會。

洪朝賢表示，民眾若出現「單側手腳逐漸無力」、「視力模糊」、「視野改變」、「失憶健忘」、「人格改變」、「無癲癇病史卻癲癇發作」、「步態逐漸不穩」、「清晨頭痛痛醒」，或因咳嗽頭痛加劇且持續性噁心嘔吐，便要多加留意，皆應將顱內病變的可能性納入考量。

洪朝賢建議，一旦有所不適，應先由平時熟悉自身狀況的醫師初步診察，較易發現身體功能下降的早期變化，之後再轉至適合的專科門診，來進行下一步診斷與治療。