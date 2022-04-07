快訊

基隆市府開全台第一槍 明起分流居家辦公

周杰倫突曬手腕插針照 自診疑心臟出問題

台中7旬翁手腳無力認為中風 醫師查是大腦長腫瘤壓迫

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
豐原醫院神經內科醫師洪朝賢指出黃翁腫瘤位置，以高劑量類固醇緩解組織腫脹，病人意識恢復良好。圖／豐原醫院提供
豐原醫院神經內科醫師洪朝賢指出黃翁腫瘤位置，以高劑量類固醇緩解組織腫脹，病人意識恢復良好。圖／豐原醫院提供

台中豐原黃姓老翁，日前左側肢體突然無力、反應變慢遲鈍，家人以為是中風，將他送醫檢查，發現大腦右側顳葉處，長有一塊4.8公分的腫塊，並壓迫腦組織，導致類似中風症狀；豐原醫院神經內科醫師洪朝賢以高劑量類固醇緩解組織腫脹，患者的意識恢復良好，手腳無力狀況亦明顯改善，恢復往昔活力。

台中豐原黃翁(75歲)平時規律服用降血壓藥物，血壓控制良好，日前收縮壓卻持續超過190（mmHg），推測是腫瘤腫脹引起顱內壓增高，產生高血壓現象；洪朝賢呼籲，腦瘤的臨床症狀多變，易與其他病症混淆，造成誤判，容易錯失及早對症下藥的機會。

洪朝賢表示，民眾若出現「單側手腳逐漸無力」、「視力模糊」、「視野改變」、「失憶健忘」、「人格改變」、「無癲癇病史卻癲癇發作」、「步態逐漸不穩」、「清晨頭痛痛醒」，或因咳嗽頭痛加劇且持續性噁心嘔吐，便要多加留意，皆應將顱內病變的可能性納入考量。

洪朝賢建議，一旦有所不適，應先由平時熟悉自身狀況的醫師初步診察，較易發現身體功能下降的早期變化，之後再轉至適合的專科門診，來進行下一步診斷與治療。

中風 頭痛 癲癇 台中市

延伸閱讀

74歲嬤突下肢癱瘓以為是中風 竟是頸椎血塊壓迫造成

指甲褐色線伴女子10年 一檢查才發現是癌症腫瘤

王羽腦中風2度開顱手術 醫師曝1主因、年輕人也難逃

春夏中風、心肌梗塞4雷！醫：風險族群影響大要小心

相關新聞

台中7旬翁手腳無力認為中風 醫師查是大腦長腫瘤壓迫

台中豐原黃姓老翁，日前左側肢體突然無力、反應變慢遲鈍，家人以為是中風，將他送醫檢查，發現大腦右側顳葉處，長有一塊4.8公...

才放1年主成分快不足 「永吉助胃康錠」主動回收600萬顆

衛福部食藥署公布胃潰瘍用藥「永吉助胃康錠」，因執行藥品查驗時發現主成份在效期內就快要低於下限，廠商回頭清查發現有20批藥...

楊基寬從捆工到董事長，名人第一份工作比想像中困頓

你的第一份工作是什麼？做多久？郭富城，90年代香港四大天王，早年做過冷氣維修工、餐廳服務生。方文山，亞洲天王周杰倫的御用作詞人，早年做過紡織廠的機器維修員、送貨員。楊基寬，104人力銀行董事長，創辦台灣第一家上市的網路公司，第一份工作是捆工。

嘉義基督教醫院創院64周年 持續傳承「為愛多走一里路」

嘉義基督教醫院創院64周年舉辦咖啡義賣、院區歷史景點巡禮、環保淨灘及二手拍賣等活動，今天上午於住院大樓舉辦「嘉基64˙愛...

賽車風雲／零四直逼亞洲紀錄 廖老大嘆台灣「有快車沒跑道」

「廖老大」廖志賢團隊花2個月打造賽車「打龜號」和大陸網紅「杰尼龜」對決，讓全台車友熱血沸騰。廖志賢認為，台灣的團隊與技術，打造快車不難，但「找跑道卻難如登天」。他認為台灣汽車競速產業很強，希望政府多關注。

台灣淨零式／法令規範跟不上需求 中小企業搶不到綠電

台灣2050淨零排放路徑圖在3月底出爐，國發會不只預告，2050年台灣的再生能源占比會超過60%，尤其因應國際供應鏈要求使用綠電已是趨勢，中小企業最關心未來是否有足夠的綠電可以買到，避免接不到訂單的狀況出現。對此龔明鑫承諾，將會保有一定比例的綠電給中小企業。但企業買綠電不但是未來目標，更是現在進行式，而且現況是99%的綠電都被台積電買走，綠電到底該怎麼買？成為中小企業的集體難題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。