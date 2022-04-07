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才放1年主成分快不足 「永吉助胃康錠」主動回收600萬顆
衛福部食藥署公布胃潰瘍用藥「永吉助胃康錠」，因執行藥品查驗時發現主成份在效期內就快要低於下限，廠商回頭清查發現有20批藥品有此情形，因此主動下架、回收，約600萬顆須於5月18日前回收完畢，另須在一個月內繳交調查報告。
永吉製藥股份有限公司生產的「永吉助胃康錠」主成分為DICYCLOMINE HCL、SCOPOLAMINE BROMOBUTYLATE、CHLORDIAZEPOXIDE HCL、MAGNESIUM ALUMINUM HYDROXIDE CO-DRIED GEL、MAGNESIUM OXIDE、CHLOROPHYLL SODIUM COPPER和ALUMINUM SILICATE，主要用於治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃痛、胃酸過多、胃痙攣、胃炎等。
食藥署監管組科長傅淑卿表示，該藥品保存期限為三年，主成份含量應在90％至110％。但在查廠時發現，其中一批藥品在第一年安定性試驗雖未不合格，但主成份含量已趨近下限僅91%，因此要求廠商清查其他批數產品。廠商清後發現有20批產品有此情形，且分別出現在不同的主成份含量，因此主動回收共20批產品（批號：SWT-2012至SWT-2031），約600萬顆。
傅淑卿表示，目前廠商推測是原料藥導致產品保存問題，但仍須進一步調查。依據健保2020年申報量，該藥品使用22萬顆，市占率0.65％。而國內有三張同適應症的藥品可以替代，應不致於有缺藥疑慮，民眾若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。
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