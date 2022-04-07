楊基寬從捆工到董事長，名人第一份工作比想像中困頓

你的第一份工作是什麼？做多久？郭富城，90年代香港四大天王，早年做過冷氣維修工、餐廳服務生。方文山，亞洲天王周杰倫的御用作詞人，早年做過紡織廠的機器維修員、送貨員。楊基寬，104人力銀行董事長，創辦台灣第一家上市的網路公司，第一份工作是捆工。

成功大學外文系畢業後，楊基寬本想當英文老師，最後應徵不成。

他從故鄉高雄北上，在貿易出口高度擴張的1970年代，改朝商業發展，希望「文武雙全」。

於是，他在報紙的求職廣告中，圈選最角落、版面最小的一家小公司，騎著摩托車，穿著唯一的一件西裝，直接「快遞」自己的履歷表到這家公司的櫃檯。

楊基寬請求櫃檯人員把他的履歷表拿給老闆，說自己不在乎薪水，也不在乎職務。5分鐘之後，他見到了老闆本人。

刻苦，才能銘心

老闆認真問：「你真的什麼都要做？」楊基寬回答：「既然我什麼都不會，我也不需要知道你打算讓我做什麼！」時值7、8月熾熱暑假，老闆安排他每天在倉庫和貨櫃之間，扛十幾、二十公斤的出口用紙箱。捆工，是這位日後擔任104人力銀行董事長的大老闆，大學畢業後的第一份工作。

楊基寬不敢告訴父親他當不成老師，也沒提工作環境熱得像烤爐。一年半的體力活兒，努力找空檔學習外貿押匯、學開信用狀；一邊搬紙箱、一邊「搬」知識。

後來，老闆想派他到西非迦納管理更大的倉庫，只是，迦納距離台灣1萬2795公里，單程可繞台灣11圈，楊基寬當時覺得地點太遠，因此辭去人生第一份工作、捆工，進入電腦貿易公司當業務。

年輕人不耐操？第一份工作平均做14個月

楊基寬當捆工的第一份工作持續一年六個月，其實和最近五年的畢業生相去不遠。

在海量資料庫裡，還展現一件事實：人們身邊有「快閃族」或「跳跳族」，也許三天、三週、三個月就閃離，但也有第一份工作就能做到兩年、三年、五年，甚至八年、十年的久任畢業生，使得整體平均可達一年兩個月，只比20年前畢業生略短三個月。

新鮮人真的不耐操？遇到挫折就快閃嗎？或許不見得。

第一份工作適合做多久？無定論

曾有一位朋友W透過社群提問：「想問問大家，因為抗壓性不足，時常因為業務工作壓力大而逃避，結果現在每份工作都不滿一年，都大概是六個月左右。有點茫然，不知該如何下一步？」

第一份工作做多久？恐怕沒有最適值。

年資過短，工作無法累積，這是資深世代（6、7年級生）期待畢業生第一份工作、平均能做兩年三個月的原因。但明白的人也知曉，當同一份工作久待，實力無法對等反應在資歷上時，年資過長，也是一種包袱。工作，比的是個人的進步、期間的收穫，資歷時間長短不等於質感。

比如方文山，黑手歲月藏不住他對文字的熱愛，自修摸索、上編劇課，終究走到自己的應許之地。

郭富城早年在冷氣行打工，看到外國人跳舞踢腿踢得特別漂亮，他不服輸，也把自己的腳踢到頭上，結果大腿拉傷，卻依然能在舞蹈大賽中脫穎而出。

再如楊基寬，沒被捆工綑住心智，他在乎的是第一份工作能學到什麼，在第二份工作就可以展現什麼技能。

「Every cloud has a silver lining.」黑暗中，總有一線光明。第一份工作的困頓，往往帶來永恆的美好記憶。

（本文出自2022.4.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）