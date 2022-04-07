嘉義基督教醫院創院64周年 持續傳承「為愛多走一里路」

嘉義基督教醫院創院64周年舉辦咖啡義賣、院區歷史景點巡禮、環保淨灘及二手拍賣等活動，今天上午於住院大樓舉辦「嘉基64˙愛你YES!」院慶起跑，由30名退休員工獻詩拉開序幕。創院院長戴德森的孫女戴愷如受邀與會。院長姚維仁說，感念創院院長戴德森夫婦，從一片荒蕪的土地上規劃出嘉基發展藍圖，以後仍會持續傳承「為愛多走一里路」的使命。

院長姚維仁說，回首醫師戴德森夫婦站在仍是一片荒蕪的忠孝路建地上，心懷願景規劃出嘉基發展藍圖，當年向董事會呈報時卻得到「Wrong Place」（選錯地方）的回覆，但夫婦倆仍憑著信心、愛心以及盼望將嘉基守護下來，從30個病床的建築，發展到今日1千多床的規模，歷經64年的成長與茁壯，在嘉義地區醫療發展史中，是相當重要的見證者及參與者，今日的嘉基仍會持續傳承這份超過一甲子的信念，用愛守護嘉義，秉持「為愛多走一里路」的使命。

戴德森的孫女30歲戴愷如目前在台北擔任翻譯工作，她說，小時候對祖父母的印象就是給予家人滿滿的愛，她還很小的時候祖父就已辭世，感謝嘉基邀請她出席周年活動才知道當年祖父母對醫療的貢獻，令她很感動。

嘉基創院64周年舉辦「嘉基64˙愛你YES!」院慶系列活動，包含咖啡義賣、院區歷史景點巡禮、環保淨灘及二手拍賣等；今、明連續2日「咖啡愛+1」義賣活動，院長及一級主管們與晨光智能發展中心攜手合作沖咖啡義賣，並將義賣所得全數捐予嘉基智慧手術大樓興建經費。