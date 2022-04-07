2022「台灣最好客目的地」出爐 台東連兩年入榜

數位旅遊平台Booking.com公布第十屆2022年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），以及2022 年「全球最好客目的地」，台灣不僅勇奪其中7,350個獎項，「台東」更是連續兩年入榜「全球最好客目的地」。

Booking.com特別根據在地資料和獲獎比例，公布「台灣最好客目的地」，入榜的有台東、恆春、花蓮、台南、宜蘭。

其中，連兩年入榜Booking.com「全球最好客目的地」的台東，近年以慢活步調、壯麗山海和多元旅遊活動成為台灣旅遊勝地，想感受溫暖人文風情的旅人，推薦入住「大仁哥文旅」。「大仁哥文旅」於去年新開幕，工業風的室內設計帶著溫柔色調，一樓附有小型兒童遊樂區和寬敞廚房空間，加上頂樓的露天陽台，讓旅人感受回家般的溫馨舒適。

恆春以陽光沙灘和小鎮風情聞名，近年也發展出專屬當地的深度旅遊，推薦遊客前往國家公園和當地社區，從原始山林、潮間帶到珊瑚礁，欣賞豐富的自然生態。在地旅宿推薦「墾丁貝拉司漫民宿」，坐落在稻田間，洋溢濃厚南亞風情，距離海邊和恆春古城也不遠，民宿主人使用當季食材製作美味早餐，並提供道地的旅遊資訊，暢談恆春故事，讓旅人留下充滿溫度的回憶。

東臨太平洋，西邊則與眾多山脈接壤，擁有壯麗山水景色的花蓮，擁有壯闊峽谷的太魯閣國家公園、可遠眺蔚藍海洋的七星潭到豐富的部落文化，旅人可安排入住位於市中心的「花蓮福品旅店」，交通便利，客房寬敞整潔。

到歷史悠久的府城台南，就得來場古蹟和美食之旅。喜愛歷史的旅人推薦走訪赤崁樓、孔廟和林百貨等景點，探索台灣不同時期的故事。熱愛美食的旅人則不能錯過豐富的台南小吃，包括牛肉湯、鱔魚意麵、鹹粥和擔仔麵，滿足饕客的味蕾。在美食和歷史之外，熱情的台南人更是讓許多旅人印象深刻，推薦入住「Oinn Hotel & Hostel Tainan」，原址是鐵工廠，整體空間設計保留五金元素，讓旅人入住時能夠感受在地歷史及濃濃復古風。