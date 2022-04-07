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公民團體422見總統 鎖定能源、土地、廢棄物3大議題

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保及動保等公民團體今天以「投資環境、保島永續」為題，舉辦全國NGOs環境會議。圖／全國NGOs環境會議主辦單位提供
環保及動保等公民團體今天以「投資環境、保島永續」為題，舉辦全國NGOs環境會議。圖／全國NGOs環境會議主辦單位提供

環保及動保等公民團體今天以「投資環境、保島永續」為題，舉辦全國NGOs環境會議，鎖定「能源供需管理政策」、「廢除區段徵收、制定行政計畫聽證程序專法」及「廢棄物總量管制、制定資源永續管理法」為年度三大焦點，環境會議結論將於4月22日地球日當天遞交給蔡英文總統，敦促政府確實執行。

全國NGOs環境會議盤點11個全國性重點環境議題，呈現台灣現今環境問題的全貌，包含水資源、能源與環境、淨零碳排、廢棄物及減廢、河溪治理、礦業開採、離島環境、動物保護政策、土地徵收、公民參與等，並以能源、區段徵收、廢棄物管制為三大焦點。

荒野保護協會組長陳雍慧表示，隨著綠能與天然氣的占比擴大，社會對立勢必日趨激烈，政府應從淨零碳排各階段減碳目標及能源自主的上位思維，以環境可承載為優先，審視土地可承受的能源供給做為需求規畫，並利用碳稅為政策工具、執行負責任又有願景的淨零與能源轉型。

惜根台灣協會理事長徐世榮說，政府強迫被徵收人參加以土地徵收為本質的開發事業，已嚴重侵害了人民的財產權、生存權、居住權及人性尊嚴等基本人權，建議政府盡速廢除，行政計畫椰應舉辦聽證會，在資訊公開及民眾公平參與的溝通討論情況下，凝聚公共利益共識，未來也應制訂行政計畫聽證程序專法。

台灣環境資訊協會組長陳姿蓉說，現在雖有廢棄物相關規範，但整體法規仍維持後端的回收再生與廢棄處理，衍生龐大的廢棄物與環境問題，若政策可搭配2050淨零排放路徑中的「資源循環零廢棄」，推動資源永續管理法、強化資源循環，會是讓政策格局擴大的絕佳時機。

今天會議也頒發「環境保護終身成就獎」，本屆得主為苗栗農民洪箱及前立委陳曼麗。主辧單位表示，洪箱守護家園的行動力喚起農民當家做主的自覺，為推動台灣新農民運動劃時代人物，長年以來參與社會及環保運動，對台灣農地、環境生態保護及基本人權保障皆有巨大貢獻。

主辦單位說，陳曼麗長期關注並參與環境保護、食安及婦女運動長達34年，擔任立委期間，積極搭起和民間團體合作平台，恢復「立法院永續發展促進會」運作，國會表現獲得許多肯定，其對環境運動貢獻與努力足為典範。

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