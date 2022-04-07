越南3航空陽性率高 即起搭機前6小時須抗原快篩

因應越南航班落地採檢陽性率高，疫情指揮中心今天宣布，越南、越捷及越竹等3家航空公司旅客，即日起除提供搭機前2天PCR報告，搭機前6小時內須加做抗原快篩。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心除了要求入境者提供PCR報告，也針對許多航線旅客進行落地採檢。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，考量近期越南航線航班的落地採檢陽性率居高不下，為避免大量陽性旅客入境，對台灣社區防疫造成負擔，即日起至5月6日將針對3大越籍航空公司如越南、越捷及越竹航空等高陽性率航班加強防疫措施。

陳時中說，這3家越籍航空公司旅客除了要提供搭機前2天內的PCR檢測報告外，須另外增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」，由航空公司指派專人監督旅客進行快篩；未來若其他航空公司航班的陽性率亦高，將比照辦理。

陳時中說，除上述3航空公司外，其餘歐美、中東、紐澳、印度、東南亞及韓國航線航班的旅客抵台時仍維持「落地採檢」措施，呼籲越南來台旅客務必配合防疫措施。

指揮中心提醒，近期國內入境旅客人數上升，境外移入威脅仍持續存在，請入境旅客遵守返台後各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。