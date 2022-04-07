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假日最快樂的事 台南用無痕野餐投資星球

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市副市長趙卿惠與環保局長謝世傑今天宣導無痕野餐，教做野餐輕食。記者鄭惠仁／攝影
台南市副市長趙卿惠與環保局長謝世傑今天宣導無痕野餐，教做野餐輕食。記者鄭惠仁／攝影

野餐風氣漸盛，台南市環保局響應422地球日，17日將舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日」活動，副市長趙卿惠與局長謝世傑今天製作無痕野餐，宣導不要使用一次性用完即丟的餐具或物品，隨手帶走自己使用過的東西和垃圾，來去不留痕跡。

國內野餐風氣漸開，有草地的公園等景點，每到假日常吸引民眾前往野餐，餐墊鋪地，餐盒、飲料或點心一開，邊聊天邊享受有綠草地、樹木、綠水為伴的美景。

台南最有名的野餐聖地是奇美博物館旁蓋亞廣場，除有湖水、大片綠草地、高聳樹木，還有美麗建築、橋梁，一到連假，每天都會吸引數百人來此野餐，許多家庭還帶來簡易型露營帳，讓小朋友有休息的地方。另適合野餐的地方還有虎頭埤、水交社文化園區等。

但隨著野餐風氣愈盛，多數民眾基於方便，都買現成，使用一次性餐具，除了增加垃圾量，也可能沒有注意而把垃圾留在原地，破壞景觀。4月22日是地球日，環保局除將在16日於黃金海岸舉辦「大手牽小手淨灘寫生趣」活動，17日上午在奇美博物廣蓋亞廣場舉辦「投資我們的星球x無痕野餐日」推動野餐不留垃圾。

副市長趙卿惠今天與謝世傑在東區藏金閣進行無痕野餐宣導，籲請民眾到公園野餐不要留下垃圾痕跡，鼓勵使用環保餐具。兩人也利用玻璃瓶等環保器具製作無痕野餐，用行動來愛地球。

長謝世傑表示，環保局針對地球日推出系列活動，目的在提醒大家，地球日不只是一天，天天都是地球日，每天都要投資地球，落實無痕生活，不用一次性餐具，外出活動要記得帶走用過的東西及垃圾，投資地球就從無痕開始。

慈濟慈善基金會、來來來野餐趴團隊也現場教做野餐輕食料理及如何不用塑膠袋包裝，以及示範簡單快速布置漂亮野餐風格的訣竅。

「投資我們的星球x無痕野餐日」17日上午9時至12時於奇美博物館-蓋亞廣場登場。現場將打造各種野餐風格，綠地及湖畔，彷彿置身歐洲宮廷花園，拍照上傳環保局粉絲專頁可以抽好禮。凡報名野餐日活動可獲無痕蔬食1份及「綠生活拍立得」照片1張，額滿為止。報名網址： https://forms.gle/ gSUBhWuckMYtZbDy6

無痕野餐日活動有名樂團「Lazy樂團×烘嗓音樂」、「快樂先生魔術小丑表演」、「Happy姐姐繪本導讀」及「比爾街頭演奏會」。

台南市環保局17日將舉辦無痕野餐日活動，今天教作輕食野餐。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局17日將舉辦無痕野餐日活動，今天教作輕食野餐。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局17日將舉辦無痕野餐日活動，今天教作輕食野餐。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局17日將舉辦無痕野餐日活動，今天教作輕食野餐。記者鄭惠仁／攝影
台南市的野餐聖地奇美博物館蓋亞廣場，景色美、幅地大吸引民眾來此野餐。記者鄭惠仁／攝影
台南市的野餐聖地奇美博物館蓋亞廣場，景色美、幅地大吸引民眾來此野餐。記者鄭惠仁／攝影

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