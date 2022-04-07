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退輔會：新建福壽山農場賓館預計今年「楓葉季」營運

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會福壽山農場場長侯榮芳(右)今天在立法院表示，福壽山農場賓館新建工程預計6月11日完工，希望能在10月、或11月前正式營運，趕上當地今年「楓葉季」旅遊熱季。圖/取自立法院直播畫面
退輔會福壽山農場場長侯榮芳(右)今天在立法院表示，福壽山農場賓館新建工程預計6月11日完工，希望能在10月、或11月前正式營運，趕上當地今年「楓葉季」旅遊熱季。圖/取自立法院直播畫面

退輔會福壽山農場場長侯榮芳今天在立法院表示，福壽山農場賓館新建工程預計6月11日完工，希望能在10月、或11月前正式營運，趕上當地今年「楓葉季」旅遊熱季。

退輔會主委馮世寬今率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務概況報告，每年10月福壽山農場有壯觀波斯菊花海與滿山楓葉景觀，民進黨立委趙天麟質詢時關切新建福壽山農場賓館可否趕上今年下半年旅遊旺季？

侯榮芳答詢表示，賓館新建工程是在前年8月5日開始，若不受後續天災或氣候影響，表定預計6月11日完工，後續勞安、消防檢查、使用執照申請與旅館擴充申請等，需要行政作業時間。退輔會要求希望能趕上今年的楓葉季，在10月、或11月前正式營運。

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