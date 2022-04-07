聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東4.8地震高雄桃源最大震度2級 幸未傳災情
中央氣象局發布地震訊息，指今天上午11時41分許發生芮氏規模4.8地震，震央位於台東縣成功鎮，地震深度19.3公里，其中高雄市桃源區最大震度2級；高市消防局第一時間進行災情查報，所幸未傳出人員受傷受困情事，高捷、高鐵和台鐵也未受影響，正常營運。
高雄市消防局指出，今天上午地震發生後，消防局第一時間立即派遣轄區各單位進行災情查報，市府與各區行政中心也同步啟動收集相關資訊，經彙整均未造成災情、無人員受傷受困。此外，高雄捷運、高鐵與台鐵等交通單位也未受地震影響，均正常營運。
消防局呼籲民眾，地震發生時應保持冷靜，抗震保命3步驟：「趴下、掩護、穩住！」，只要有正確的防震觀念，地震來臨時就能處變不驚，守護自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言