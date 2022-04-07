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台東4.8地震高雄桃源最大震度2級 幸未傳災情

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導
中央氣象局發布地震訊息，指今天上午11時41分許發生芮氏規模4.8地震，震央位於台東縣成功鎮，地震深度19.3公里。圖／中央氣象局提供
中央氣象局發布地震訊息，指今天上午11時41分許發生芮氏規模4.8地震，震央位於台東縣成功鎮，地震深度19.3公里。圖／中央氣象局提供

中央氣象局發布地震訊息，指今天上午11時41分許發生芮氏規模4.8地震，震央位於台東縣成功鎮，地震深度19.3公里，其中高雄市桃源區最大震度2級；高市消防局第一時間進行災情查報，所幸未傳出人員受傷受困情事，高捷、高鐵和台鐵也未受影響，正常營運。

高雄市消防局指出，今天上午地震發生後，消防局第一時間立即派遣轄區各單位進行災情查報，市府與各區行政中心也同步啟動收集相關資訊，經彙整均未造成災情、無人員受傷受困。此外，高雄捷運、高鐵與台鐵等交通單位也未受地震影響，均正常營運。

消防局呼籲民眾，地震發生時應保持冷靜，抗震保命3步驟：「趴下、掩護、穩住！」，只要有正確的防震觀念，地震來臨時就能處變不驚，守護自身安全。

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台東成功鎮4.8地震 無災情傳出

上午11時41分台東規模4.8地震 最大震度4級

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