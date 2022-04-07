台東4.8地震高雄桃源最大震度2級 幸未傳災情

一名住在台北市的網友在臉書社團「爆料公社」PO文怒指，居住的同棟樓內，有殯葬業者長期租用某樓層給喪家做法事、設靈堂，去年9月被殯葬管理處查獲罰6萬後，仍惡習不改一直偷偷在做，時常有喪家帶著全家族大小，捧著骨灰罈跟神主牌進入，讓她氣到問：住戶的權益要怎麼跟這些殯葬業討回來？

2022-04-07 10:33