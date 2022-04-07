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30年老船汰換 漁業署籌建新漁業訓練船及巡護船今開工

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
漁建3號完工示意圖。圖／漁業署提供
漁建3號完工示意圖。圖／漁業署提供

行政院2018年核准農委會漁業署籌建新的漁業訓練船及巡護船，以替代現有2艘使用逾30年的漁業公務船。歷經多年規劃設計，今天在承造商龍德造船工業股份有限公司位於南方澳的第二廠房舉行漁業巡護船開工典禮。

開工典禮現場在遵照防疫指引，控制參加人數及採行相關防疫措施，由漁業署長張致盛、遠洋漁業開發中心主任吳信長，及龍德公司總經理黃守龍進行上香祈福後，按鈕啟動切割開工台並於新船模型板上簽名留念，典禮圓滿完成。

漁業署表示，為貫澈政府國艦國造的政策，2艘新建漁業公務船在2020年交付龍德公司設計，預定於112年間陸續建造完成並交船。新建造的漁業巡護船噸級約350（造價4億2798萬元），續航力達3700浬以上，可搭載船員及巡護檢查人員達20人。

漁業署說，現有漁建貳號漁業巡護船是1989年11月24日建造完成啟用，每年巡航沿近海域執行海上漁業巡護任務，保護漁業資源，取締漁船非法捕魚，並維持各海域漁場漁船作業秩序，減少作業糾紛。現因該船已老舊，效能及舒適性皆已不符實用，新建巡護船完成後，除可提供更舒適及安全的海上漁業巡護環境外，並持續強化我國執行海上漁業巡護量能。

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