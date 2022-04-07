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LINE TAXI新推「小費功能」 4月最高可獲650元乘車券 台中限定指定轉乘享8折

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LINE TAXI今日宣布正式推出「小費功能」，透過小小金額給予司機暖心鼓勵。圖／摘自LINE台灣官方部落格
LINE TAXI今日宣布正式推出「小費功能」，透過小小金額給予司機暖心鼓勵。圖／摘自LINE台灣官方部落格

疫情期間民眾格外依賴點到點的交通方式，享受更便利安心的乘車體驗。LINE TAXI今日宣布正式推出「小費功能」，提供2種支付小費的情境，可以在叫車前先付小費，增加司機接單誘因，也可以在行程後給予評價時支付小費，小費金額最高設定50元，希望透過小小的鼓勵帶來乘車環境的良性互動。

經常搭車的乘客一定有發現，在交通尖峰時段、或是大雨等特殊情況，都會變得很難立刻叫到車，這時候使用LINE TAXI的「小費功能」，在叫車前先開啟「自動付款」功能，並至少綁定1張信用卡或LINE Pay，選擇先支付均一價30元的叫車小費，即可增加司機夥伴的接單速度。而在行程結束後，若是點選「很棒」或「還可以」評價，也會自動出現小費選項，並提供10元到50元不同金額可快速點選。

除了位司機們帶來小費暖心鼓勵，LINE TAXI在4月也推出6項優惠活動，包括新註冊可得大禮包650元乘車券、推薦好友首次乘車可獲得250元乘券、花199元可購得400元的日日搭乘車券、LINE TAXI會員專屬的chichi貼圖免費下載、指定日期輸入折扣碼叫車可領8折乘車券，以及指定城市首趟行程可享有的7折優惠。

此外，LINE TAXI也為台中地區的乘客特別推出3項台中專屬的搭車優惠，包括指定捷運、客運、火車、高鐵轉乘地點搭車享趟趟8折、熱點百貨上下車享趟趟8折，以及推薦好友於台中完成首搭，推薦者最高可獲得310元乘車券的優惠。

平常習慣用LINE的民眾，不用額外下載App，只要透過LINE從「主頁」上點選LINE TAXI，或加入LINE TAXI官方帳號（@linetaxi）就能快速叫車。LINE TAXI團隊也針對近期疫情升溫，督促司機夥伴積極自主防疫， 全程配戴口罩，早晚自主量測體溫，每趟載客結束後進行車內清消，每天收班進行深度清消，協助乘客全面落實「簡訊實聯制」，並備妥酒精供乘客進行手部消毒，讓搭車乘客都能更安心。

台中限定LINE TAXI乘車優惠。圖／摘自LINE台灣官方部落格
台中限定LINE TAXI乘車優惠。圖／摘自LINE台灣官方部落格
4月限定LINE TAXI乘車懶人包。圖／摘自LINE台灣官方部落格
4月限定LINE TAXI乘車懶人包。圖／摘自LINE台灣官方部落格
乘客可以選擇在叫車前、行程後給予小費。圖／摘自LINE台灣官方部落格
乘客可以選擇在叫車前、行程後給予小費。圖／摘自LINE台灣官方部落格

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