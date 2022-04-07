守護長輩用藥安全健康 嘉義縣行動藥管嘉全面升級333

嘉義縣藥事照護服務再升級「行動藥管嘉全面升級333」，上午在創新學院舉辦啟動活動，藥師公會全聯會理事李宗旭贈送「藥師熊」給縣長翁章梁，象徵藥師團體與縣府攜手共同維護民眾用藥安全決心。

翁章梁率縣府團隊、藥師公會全聯會、嘉縣藥師 (藥劑生)公會、共同參與，活動由鹿草鄉農會家政班舞蹈隊開場，今年全面升級333，著重擴展服務、品項及場域3大面向提升，由點、線、面逐步完善藥事照護網絡，營造友善服務體系，守護長輩用藥安全健康。

嘉縣老人比例全國居冠，藥師服務品項升級，持續幫民眾做藥品總體檢，加入保健、營養食品安全監督與其他產品把關，提高民眾用藥認知與安全；場域升級，將過期藥品回收據點由原40家社區友善藥局擴展至60家，納入18鄉鎮衛生所及所有醫事C據點共128點，擴大服務據點。

嘉縣推動藥局藥事照護整合服務，從社區友善藥局開始，提供多元藥事照護服務，全國首創「藥事照護123服務」 （一鄉鎮二據點三大服務），邀請藥師進入醫事C據點提供藥師說藥、藥品總體檢及用藥配合度評估服務，並提供藥品收納袋、藥盒及假牙浸泡盒貼心3法寶，積極為長者用藥安全把關。

翁章梁說，藥事照護服務，除原有藥師說藥用藥評估服務，今年加入食藥保衛團，由衛生局結合教育處及社會局，前進校園、社區及醫事C據點等進行用藥安全宣導，讓用藥安全觀念向下扎根，並教育長者正確的用藥習慣，同時提供3620613服務專線供民眾諮詢。