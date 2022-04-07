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疫情居家工作「別常抱著孩子」 醫點3迷思影響幼兒發展

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
國健署今舉辦「寶貝成長路 檢前先紀錄」記者會。記者許政榆／攝影
國健署今舉辦「寶貝成長路 檢前先紀錄」記者會。記者許政榆／攝影

國內新冠疫情延燒，每日確診數百例以上，也讓許多企業、學校改為居家上班、上課。兒科醫師呼籲，孩子在7歲前發育很重要，建議父母在疫情期間，在家不要一直抱著孩子追劇，可多陪小孩玩玩具、念故事書，按照兒童健康手冊訓練孩子不同階段的發展，不僅刺激孩子發育，也能促進親子關係。

國民健康署提供7歲以下兒童7次健康檢查，並搭配兒童健康手冊紀錄，讓新手爸媽確認孩童每階段發育完全。台灣兒科醫學會秘書長彭純芝指出，除了疾病外，照顧方法也會影響孩子發展，像放在嬰兒車內難以爬行、家長抱在身上太久、身上衣服包太多無法翻身、或讓孩子坐在螃蟹車內無法訓練大腿等，不僅可能出意外，也影響動作發展，家長應按時帶孩子健檢、請兒科醫師評估，避免孩子遲緩發育但不自知。

國健署長吳昭軍表示，兒童健康手冊中「家長紀錄事項」，提供兒童發展警訊題項，提醒家長若孩子無法做到警訊發展項目，應儘早轉介專科醫師評估或確診，包括孩子4個月大時，會不會持續注視人臉而表現出興趣、6個月時，會不會翻身、9個月時，叫孩子的名字會不會朝聲音方向轉頭、1歲半時，會不會說5個以上有意義的單子、3歲時會不會自己解釦子、脫衣服等，檢視孩子發展是否落後、並記錄孩子成長狀況。

彭純芝表示，兒童在4個月時頸部張力已要穩定，頭必須能平穩支撐著，如果張力低下的孩童，抱著時頭一直會垂下來，醫師會透過肌肉張力測試，確認是否肌肉張力低下。由於每個動作發育時間不同，像是6個月到1歲半前要把關軀幹張力、肢體動作發展，1歲半到2歲則是語言，後續是社會行為等，4個面向皆有發育里程碑，若發現發育遲緩，應及早透過早期療育介入。

彭純芝提醒，有些家長照顧模式，恐難以辨別孩子是否發育遲緩，例如孩子放在嬰兒車內，沒有經歷「爬」的過程，直接變成「站」，若正常發展孩子無妨，但若等到孩子不會站、不會走，才驚覺發展遲緩，恐時間較落後。另外，孩子若想拿杯子，發出「嗯嗯」聲音時，爸媽別急著拿，而是等到孩子明確講出「杯杯」再拿給他。

彭純芝表示，家長如果覺得孩子某些動作慢，也無需緊張，可經過專業醫師把關確認，若有疾病提早確診，另外可做更多評估、介入性引導，讓孩子跟上不同階段發育。且孩子發展也包括後天刺激，越刺激能讓腦部發育更為發達。

國民健康署提供兒童健檢3撇步：

1.勤作筆記：確定已完成兒童健康手冊上「家長紀錄事項」及「衛教紀錄表」。

2.攜帶證件：出門前確認攜帶兒童健康手冊及健保卡。

3.聆聽結果：聽取健檢結果，主動詢問醫師，充分掌握孩子的健康狀況。

國民健康署製作「寶貝成長路 檢前先紀錄」分齡影片，相關內容可至國民健康署網站查詢( https://reurl.cc/pWj2ve )。另目前全國約3469家醫療院所提供兒童健檢服務，家長可上國民健康署網站查詢( http://ez2o.com/85wPL )，就近就醫。

台灣兒科醫學會秘書長彭純芝（右）鼓勵爸媽在孩子7歲前，除了兒童7次健康檢查，也搭配兒童健康手冊紀錄確認孩子發育狀況。記者許政榆／攝影
台灣兒科醫學會秘書長彭純芝（右）鼓勵爸媽在孩子7歲前，除了兒童7次健康檢查，也搭配兒童健康手冊紀錄確認孩子發育狀況。記者許政榆／攝影
國民健康署提供7歲以下兒童7次健康檢查，並搭配兒童健康手冊紀錄，讓新手爸媽確認孩童每階段發育完全。記者許政榆／攝影
國民健康署提供7歲以下兒童7次健康檢查，並搭配兒童健康手冊紀錄，讓新手爸媽確認孩童每階段發育完全。記者許政榆／攝影

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