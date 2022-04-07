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台中117歲人瑞髖關節手術成功 比英國記錄還多5歲

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
117歲的劉張美玉（中）髖關節成功，第3天就下床用助行器步行。圖／台中榮總提供
117歲的劉張美玉（中）髖關節成功，第3天就下床用助行器步行。圖／台中榮總提供

117歲的劉張美玉是台中市最高齡老人瑞，日前因跌倒，造成髖關節骨折，疼痛難以步行，家屬心急如焚。經台中榮民總醫院評估，她年紀雖大，但心肺機能尚可，因此為她施行髖關節置換手術，術後恢復良好，第3天就下床用助行器步行，開心的笑容寫在臉上。

台中榮總今指出，目前全球紀錄中最高齡接受人工關節手術的病患是英國的Gladys Hooper，劉張美玉比比她還要大5歲。

劉張美玉家人說，阿嬤骨折時告訴他們「腳斷掉了」，住院後體力一直往下掉，聽力也變差；感謝醫師手術40分鐘就好了，沒流什麼血，目前早晚各走1、20分鐘。能這樣，身體好是最主要原因，平常大家吃什麼她就吃什麼，至今身體檢查沒有紅字。

另名家人也說，阿嬤以往活動力就強，常會溜出家門去，90幾歲還爬上荔枝樹去鋸樹枝，「我們都嚇死了！」。另外，劉張美玉2020年8月也曾在街頭走失，她在派出所說「自己是民國前7年，也就是清光緒31年生」讓警員嚇了一跳，但一查果然是人瑞。

負責手術的骨科醫師石承民說，得知病患高齡117歲時，感到相當驚訝，但由於老奶奶跌倒前可以持拐杖走路，因此希望設法讓她重拾行走的能力。他說，手術和一般的髖關節沒有太大差別，但他們在手術時更掌握好麻醉，並盡量縮短手術時間，把斷裂的地方重建，過程中也得精準、熟練，避免有波折拖延了手術時間。

他說，老年髖部骨折後之所以有高死亡率，主要是因為受傷後長期臥床，導致肺炎、泌尿道感染、褥瘡等等併發症，而活動力減少又導致心肺功能快速衰退，也是死亡的常見原因。很多家屬對高齡患者接受手術往往猶豫、保守，這也是很多醫師面對的難題，但是年齡不該是手術的禁忌，因此審慎的術前評估，以及耐心的溝通與關懷就相當重要。畢竟臨床上面對老年人骨折，不積極治療所帶來的風險與家屬後續照護上的難度有時候反而更高。

副院長李政鴻指出，老年人由於骨質疏鬆症導致骨骼強度減退，並由於肌少症使的肌肉量下降，且肢體反應變得遲緩，造成老年人較易摔倒，且嚴重者經常出現骨折。根據文獻顯示，高齡髖關節骨折病患，若採非手術治療，一年內死亡率高達50%，即使採取手術治療，一年內死亡率依然有19.7%至29%。有鑑於此，台中榮總由骨科部及高齡醫學中心組成高齡髖關節骨折整合治療團隊，提供60歲以上的髖關節骨折病人整合醫療照護服務。

從病患從進入急診開始，就由骨科、心臟內科以及麻醉團隊第一時間進行手術可行性評估，評估後由骨科團隊進行手術治療，術後由高齡醫學專科醫師整合照顧。在台中榮總整合治療團隊的照護下，截至110年的統計結果，整體住院死亡率由原本5.8%下降至1.9%，而一年內的死亡率更是下降到11.6%，遠較國外文獻為低，成果卓越，相關醫療成果並發表在國際期刊。

李政鴻說，骨質疏鬆是最常見的慢性病之一，提醒家裡如果有長者需要照顧，要特別注意居家的安全，減少跌倒的機會。並且平時要鼓勵長輩多運動曬太陽，並攝取足夠的鈣質與維他命D，以減緩骨質的流失。

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