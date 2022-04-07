臺大臨床研究護理師學分班 報名優惠中

圖／臺大進修推廣學院提供

隨著醫療科技的進步，臨床研究蓬勃發展，建構完整的「臨床試驗與研究體系」及「卓越臨床試驗中心」為當下迫切的課題，「臨床研究護理師」為臨床研究中不可或缺的角色，為了充份落實國際優良臨床試驗準則及提升國內臨床研究的品質並與國際接軌，其專業上的培訓已日趨重要。

您想培養護理的第二專長?您喜歡從事研究工作?想到藥廠或研究單位上班?想成為一位專業的研究人員或稽核員?想要協助執行免疫療法或細胞治療?想要參加人最新研發的新藥試驗? 成為臨床研究護理師是您實現夢想的機會!趕快報名參加臨床研究護理師學分班，透過有系統的課程訓練，您將會擁有豐富的臨床研究知識，並成為一位具備執行臨床研究技能，擁有醫療研究倫理與法律知識，能與團隊溝通協調的研究護理師，落實臨床研究中，護理師扮演的執行者、收案者、協調者及保護研究參與者的角色。

參加本碩士學分班，你不但將有機會接觸到更多最新的醫療研究新知及生物科技，讓您成為一位專業優質的臨床研究護理師；日後您若考取本校研究所，除了可修讀「臨床研究護理師組」，並可依相關系所學分抵免規定申請，以分擔修讀碩士學位之壓力。

本課程授課教師均為國際知名的臺大一流教授群及醫護團隊專家授課，全台獨步，且我國研究護理師已與國際接軌，採取認證，參加完本學分班，將可申請報名初階認證，為職場轉職或二度就業加分。

對於護理專業已有基礎的護理師而言，是一個轉職為固定班工作的好機會；對於護理工作剛起步的人來說，則是增加護理的次專長，朝向進階護理師邁進，有理想與抱負，甚至長期願景的護理師，可以好好把握，使得未來一兩年報考碩士班，更具競爭力。

國立臺灣大學進修推廣學院特邀臺大醫學院專業師資，為有心學習者開辦「臨床研究護理師碩士學分班」，透過實體與網路課程等多元學習方式，加強個人的專業職能、擴大學員們的臨床試驗執行的新視野，多年來已獲得各界菁英的肯定與支持，今年邁入第18期，過去已經培育出無數享譽國際的臨床研究護理師前輩，再跨國大型研究中，不乏其身影。

臺大「臨床研究護理師碩士學分班」以互動教學法進行授課，提供學員多角度的思考學習。精心規劃以人為中心的思維，並設計「產」、「官」、「學」三方環環相扣的授課及實習系統，由基礎到進階，進行紮實的訓練。另外提供學員臨床見習的機會，可以實際到臨床試驗病房及門診，實際了解醫學最新進展，增加知能，幫助學員任職或進展均可立下深厚基礎，俾利終身學習之融會貫通。參加臺大進修推廣學院開辦的「臨床研究護理師碩士學分班」，學員可以透過高品質的教學學習，與來自各醫療院所或藥廠或試驗受委託公司專業領域之高素質同學互相砥礪、拓展人脈。修讀臺大研究護理師碩士學分班的范同學分享：「台大這個學分班帶我深入了解臨床試驗產業的相關知識，使我獲益良多，也同時更加體悟到護理專業在這跨領域合作中的價值所在。」另一位廖同學表示：「臺大臨床研究護理師學分班是新手入門臨床試驗領域最完整且紮實的學習管道，有來自學界及業界的優良師資，帶領學員見識臨床試驗的新知與進展。」，本學分班CP值高，因為全是台大教授及業界名師授課，加上見習機會豐富，深獲學員們盛讚，過去曾出現爆班，想報名者動作要快!

臺大最新一期的「臨床研究護理師碩士學分班」目前已開始受理報名，報名截止日為111年7月31日，台大校友、台大教職員工、TACRN 臺灣護理師臨床研究學會會員均可享報名費優惠，請有心學習者務請把握111年5月31日前優惠期限前完成報名。為縮短有志學習者的等待時間，該班程採取「隨報隨審」的方式，學員完成報名後，每月審查一次，將以email通知錄取結果並通知註冊，完成註冊繳費後便可立即取得修課資格。現在就立即上線報名，開始您強化個人研究護理職能的第一步。想進一步了解本課程，請上【臺大推廣教育網】學分班程(臨床研究護理師碩士學分班)或電洽(02)2362-0502查詢。

「臨床研究護理師碩士學分班」