74歲嬤突下肢癱瘓以為是中風 竟是頸椎血塊壓迫造成
高齡74歲阿琴阿嬤平時身體健康硬朗，但最近時常感到肩頸痠痛，常去按摩針炙舒緩。某天早晨起床時忽然右腳無力、嚴重步態不穩無法行走，叫救護車緊急送醫，到院時已嚴重到解小便困難，必須放置導尿管。急診醫師緊急安排頸椎磁振造影，確診為頸椎硬腦膜外病灶壓迫脊髓神經所造成。
衛福部台北醫院神經外科醫師李居易表示，頸椎脊髓神經壓迫造成的癱瘓一般常見於外傷病患，但此病人就醫時完全無創傷病史，因此必須先排除為細菌感染膿瘍或腫瘤所造成的脊髓神經壓迫。病患如果發生嚴重的神經學症狀，就必須盡快接受手術治療。
由於後位頸椎手術是高風險手術，需在全身麻醉下打頭釘趴臥進行，於頸部後方劃刀摩除骨頭、移除病灶、並重建固定。阿琴嬤年紀較長，麻醉風險比一般人更高，家人雖然非常擔心，但仍在與醫師溝通後，勇敢決定把握手術黃金時期，盡快接受手術治療。
手術當中在移除椎板減壓後，發現竟然是血塊嚴重壓迫神經，李居易利用顯微鏡小心謹慎地徹底清除血塊，並打上釘子重建固定，手術在3個半小時內順利完成。病患術後第1天即轉出加護病房，術後第2天即能依靠助行器站立，術後第3天雙腳已恢復力氣，可搭配助行器於病房行走。
李居易表示，嚴重神經壓迫造成的癱瘓，須把握症狀發生前24至48小時手術黃金期內盡快開刀治療，越晚手術搶救回來的機率就更低，且術後恢復的狀況也會更差。若能快速就醫、正確診斷，在評估身體功能可以接受手術後，就應盡快在治療黃金期內接受手術治療。
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