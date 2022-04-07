毒性強、犬貓誤舔恐致死 海蟾蜍今公告為有害入侵種

農委會今天公告「海蟾蜍」 為有害入侵種，林務局表示，為防止民眾飼養、繁殖的海蟾蜍個體不慎逸出野外，引發本土生態浩劫，4月15日公告生效後，已飼養的個體應於6月14日前向所在地縣市政府完成登記，且不得再私下繁殖或買賣，違者處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

海蟾蜍（Rhinella marina）為世界百大入侵種，110年11月在南投草屯發現野外族群，林務局會同台灣兩棲類動物保育協會等單位投入移除工作；農委會今天公告列入「野生動物保育法第31條第1項所定有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」。

繼108年公告「美洲綠鬣蜥」為有害入侵種後，本次再公告增列的海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，壽命長、適應力及繁殖力強，且會捕食小型野生動物，毒腺（耳後腺）大而明顯，造成捕食的肉食性動物中毒死亡，犬貓誤舔誤食亦可能致死，威脅生態及人畜安全。

過去許多國家為防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物的各種不同害蟲，將海蟾蜍引入世界各地，目前已在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害問題。

林務局表示，海蟾蜍先前在國內並未發現野外個體，但110年11月7日在南投草屯一處菜園發現野外族群，疑似為放生或寵物棄養個體在野外繁殖所致，為防止入侵情勢擴大，林務局結合特有生物研究保育中心、台灣兩棲類動物保育協會及南投縣政府，啟動移除作業，截至目前已移除超過1600多隻。

林務局表示，公告生效後，海蟾蜍持有者須於111年6月14日前，攜帶相關申請書表及證明文件（飼主身分證明文件、可供辨識的動物照片及相關證明文件），向飼養所在地直轄市、縣市主管機關登記，才可繼續飼養或持有，且不得再私下繁殖、販售。

無法繼續飼養的販售業者或民眾，可於登記期限內將持有個體送交各縣市主管機關，千萬不要隨便放生或丟棄野外，以維護台灣生態環境，並藉由登記管理及每年定期查核納管個體，將可有效杜絕民眾任意棄養及私下繁殖。