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進口雞肉防檢疫問題茲事體大 農委會：未做出任何決議

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
白肉雞生產成本增加，從去年開始一路攀漲，每台斤平均批發價已達33元。本報資料照片
白肉雞生產成本增加，從去年開始一路攀漲，每台斤平均批發價已達33元。本報資料照片

針對外傳農委會討論是否放寬由美國進口雞肉的檢疫條件，引爆國內白肉雞業者不滿，養雞協會發出緊急聲明表明反對態度；農委會則澄清，放寬檢疫條件茲事體大，並沒有對這議題做出任何決定。

由於美國為禽流感疫區，日前冷凍公會發文表示，台灣白肉雞供應將出現短缺，恐有造成國內消費市場失控之虞，建議研議相關措施穩定民生所需；其中，一項重要的建議，就是將由現行禽流感以「州」(State)為限制，放寬改為以「郡」(County)為限制，引起國內肉雞業者譁然。

農委會副主委黃金城表示，農委會昨開過專家會議，但並沒有做出任何決定，即使現在我們單方面放寬，美國因為面臨嚴重禽流感，已經撲殺了2300萬隻雞，也沒有雞肉可以賣給我們，缺肉、缺蛋是全球性的，全球都有需求，若有點貨源，全世界包括新加坡都在搶。

黃金城表示，對照全球肉雞缺貨的狀況，我國算是相對穩定，即使是法國，現在也因為禽流感撲殺了1300萬隻雞以上，整個肉雞的供應大國，缺貨嚴重；我國雖有三成雞肉來自美國，但是並沒有受到這麼嚴重的禽流感衝擊，只需要改變一下消費、產業型態，可以部分由其他肉品，或土雞替代因應。

黃金城說，進口業者已經說了很多次了，但放寬檢疫條件茲事體大，涉及國與國之間的認定問題，也因此官方並未做出決定，因為今年雞肉進口受阻，因此也會聽各方的意見，當然會衡量國際局勢以及台灣情況，但並沒有做決定；即便現在向國外下訂單，至少也要三四個月才會進口，要船期配合、要排班，沒有這麼容易。

他表示，議題各界都能討論，但白肉雞的進口防疫等級要考量的更多，包括屠宰過程的風險，屠體風險等等，跟進口雞蛋的防疫等級差別更大，也因此我國為何會對雞肉進口防檢疫問題，採取更嚴格、保守的態度。

禽流感

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