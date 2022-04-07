擬放寬美國進口雞檢疫條件？ 引爆國內肉雞業者不滿

外傳農委會討論是否放寬由美國進口雞肉的檢疫條件，引爆國內白肉雞業者不滿，發出緊急聲明表示，「深表憤怒且無法苟同」；農委會澄清表示，放寬檢疫條件茲事體大，並沒有對這議題做出任何決定。

由於美國為禽流感疫區，日前冷凍公會發文表示，台灣白肉雞供應將出現短缺，恐有造成國內消費市場失控之虞，建議研議相關措施穩定民生所需；其中，一項重要的建議，就是將由現行禽流感以「州」(State)為限制，放寬改為以「郡」（County）為限制，引起國內肉雞業者譁然。

中華養雞協會前肉雞組長邱時恩表示，當下覺得非常憤怒，一但放寬，管制範圍縮小，未來即便新冠肺炎疫情過後，塞港問題解決，但禽流感仍持續存在，屆時，我國肉雞面對進口雞肉的大量、低價競爭，是否完全沒有守住國內市場的能力了？

他表示，防疫問題茲事體大，台灣是一個主權獨立的國家，三年前，從美國進口的小雞，因為轉機到第三國，因為禽流感疫區問題，便無法進口，導致後續兩三年國內小雞不足，當時對於防檢疫是如何嚴格，連轉機防疫機關都覺得不行，現在卻要討論從疫區來的雞肉，風險太大。

邱時恩表示，缺雞是一時的，到今年五六月，就會開始有恢復跡象，以目前狀況看來，即便從國外進口雞肉，時程長達三四個月也緩不濟急，官員說，肉品都有替代性，雞肉缺也可以換別的肉品，豬肉、土雞也都很不錯。