首度鬆口！ 王國材：將評估白牌機車上蘇花改

台9線蘇花改於去年9月30日中午12時起，試辦半年開放大型重型機車（251C.C.以上）行駛。交通部長王國材今天首度鬆口，將請公路總局評估白牌機車（50到250C.C）上蘇花改。根據統計，目前白牌機車約有1300萬輛。

立法院交通委員會今天針對行政院函送「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」進行詢答。立委葉毓蘭質詢時表示，蘇花改開放大型重型機車通行至今，是否將開放一班白牌車行駛，認為蘇澳當地有此需求，應全民共享。若評估良好，也應開放八卦山。

對此，王國材說，蘇花改感覺是一般公路，會請公路總局評估一下蘇花改不走就走台9線（台9丁），「讓它移到比較安全的路，我同意」。

王國材於中場休息接受媒體聯訪時說，台9有落石，從安全來看，如果騎機車再騎台9丁，覺得危險，蘇花改是一般公路，可以從安全考慮。

王國材說，已經有請公路總局評估，重機已經開放，車道很寬，只有畫一個車道，可以多運用，會思考。但他強調，從安全來看，高速公路的話，則還沒有準備好，會影響到，國3很多評估指標也沒有到。