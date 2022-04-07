墾丁租機車騎10公里驚見胎紋全沒了 怒指：業者只顧賺錢

法令規定，機車輪胎的胎紋至少要1.6mm的厚度才可以上路行駛。一名台南網友昨(6)日在「爆廢公社」PO文抱怨，稱自己在墾丁大街上租機車，騎10公里後才驚覺輪胎幾乎已被磨平，讓他上網詢問網友：「輪胎長這樣是正常的嗎？」

原PO稱在墾丁大街上租機車旅遊，業者在他面前打氣後，他就騎走了，約莫行駛約10公里後，才發現租來的機車輪胎已經磨平，還指「連時速表都是壞的，冷車很難發動」，讓他大呼業者「是不是都顧著賺錢不保養車，等到出事了才會知道嚴重性」。

原PO說，租車當下僅確認是否能夠正常發動和騎乘，業者當時在替車胎打氣便沒有上前檢查，直至發現車胎狀況已被磨平，「等到返回店裡，業者也早已休息了」。

該文引來逾4000多名網友按下符號表情，也有逾800人留言。網友認為這樣的胎紋太危險，「立馬要求換車，這太危險了吧！」、「這種輪胎被抓到要罰錢的」、「下次租車先檢查一下」、「看到這輪胎我才不租」、「出事了推給消費者，因為當下有問說這台好不好，消費者也同意，合約也有簽名」。也有網友認為業者實在太壞，「等你撞掉跟你拿賠償買新車」、「摔車後會叫你賠」。