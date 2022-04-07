健保財務連5年赤字 110年短絀176億元

健保署近日公布去年財務收支，儘管去年已調高費率仍入不敷出，連續第5年出現赤字、短絀176億元；健保署長李伯璋表示，今年調漲部分負擔後，年底安全準備金可望維持1.34個月水準。

台灣的全民健保制度享譽國際，但近年卻頻頻面臨財務危機。檢視歷年健保財務狀況，健保98年面臨財務赤字，隔年即轉正，直到102年因課徵補充保費挹注逾億元，財務狀況逐漸回穩，104年結餘甚至衝上新台幣1029億元。

不料，105年馬政府時期推動健保減收利多政策，不僅降低保險費率，也調高業務收入、利息所得、租金收入、股利所得等4項補充保險費扣繳門檻，隔年健保再度由盈轉虧、短絀98億元，此後財務缺口逐年擴大，109年達到短絀金額高達676億元。

根據衛福部推估，若費率持續維持4.69%，去年底安全準備金恐不足1個月，因此去年元旦起漲至5.17%。

健保署近日公布去年財務收支，去年收入從前一年的6278億元增加至7099億元，支出也從6954億元增加至7275億元，雖然已連續第5年出現財務短絀，但金額已從676億元減少至176億元，為5年來次低，安全準備金剩916億元。

健保署署長李伯璋近日接受中央社記者訪問時表示，去年健保醫療費用共7840億元（以1點1元推估），比前一年增加36.9億元，其中藥品花費約2246億元、占整體28.6%。

若以重大支出原因來看，洗腎、三高、肺結核等慢性病患從109年的1211萬人增至去年的1223萬人，花費約51.3%醫療費用，相當於大約4021億元；相較民國96年慢性病患僅838萬人、費用占比39.3%，無論人數與花費都高出許多。

健保署財務組組長陳美杏說，去年短絀金額之所以比前一年少500億元，主要是去年將健保費率從4.69%調漲至5.17%、挹注約600億元。

李伯璋說，因應人口老化、少子化等因素，健保醫療支出連年攀升、繳保費的人減少，在健保費收入沒有增加的狀況下，入不敷出是必然的結果，儘管過去都以安全準備金填補健保財務缺口，但大水庫也有用完的一天。

李伯璋指出，去年調高費率後，雖然暫時緩解了財務危機，但隨明後年花費再度攀升，健保必須正視財務的結構性問題，因此今年趕緊針對部分負擔進行調整，強化使用者付費，要求就醫民眾共同分擔責任，而不是由醫界一肩扛下醫療浪費的責任。

李伯璋說，若部分負擔順利實施，安全準備金到了今年底仍可維持1.34個月水位，符合「全民健康保險法」要求安全準備金應維持1到3個月的規定。

他強調，未來部分負擔等財務改革措施實施後，將進一步規劃調高緊急、嚴重、難度高、罕見等疾病的給付，上半年也會召開研討會，討論如何以商業保險彌補健保不足，避免民眾保了一堆商業保險，給付的卻都是健保早有給付的項目，以強化民眾健康照護。