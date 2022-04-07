殯葬業租北市公寓當靈堂 住戶炸：骨灰罈、神主牌經過家門

一名住在台北市的網友在臉書社團「爆料公社」PO文怒指，居住的同棟樓內，有殯葬業者長期租用某樓層給喪家做法事、設靈堂，去年9月被殯葬管理處查獲罰6萬後，仍惡習不改一直偷偷在做，時常有喪家帶著全家族大小，捧著骨灰罈跟神主牌進入，讓她氣到問：住戶的權益要怎麼跟這些殯葬業討回來？

原PO並指，在去年查獲不法使用民宅後，該殯葬業每回遇檢舉就硬不讓稽查人員進入，「政府沒辦法進入他們就一直囂張，每次帶骨灰罈跟神主牌進入就撐著雨傘」，住戶們長期忍受喪家進進出出，現在連小孩看到都會怕。

該文在爆料公社引起逾千名網友熱議，原PO並在留言區PO上喪家進入民宅樓梯間的畫面，讓網友直呼真的太扯，真是「千金買房子，萬金買鄰居」、「誰會去給這種殯葬業者服務啊？還要爬樓梯，不累嗎？」、「變成了納骨塔的概念」、「離譜，公家機關真的沒輒嗎？」

不少網友網上教住戶們反治之道，「樓梯間可聯合住戶作一些佈置，讓喪家觀感不好，自然會跟業者抗議」、「接引地獄的音樂放下去，還會有客人？」、「查一下自己家的住宅區分，看看能否做商業登記，各個可登記的營業項目不同。可以依照那些跟工商局申請他們勒令停業」。

也有網友好奇，違法在民宅內做法事的話，是要如何進行？「誦經不會很吵嗎 ？燒金紙怎麼辦？」、「這租金怎麼算？」有網友進一步想到，違法的業者隱身住宅區可能是有利可圖，「可以試試往稅金方面想想看」。