非典型川崎氏症難辨別 發燒5天是必要條件

1名9個月大女童反覆發高燒，原以為是一般疾病常見症狀，但高燒不止經超過3天，身上還出現紅疹，雖進出多家醫院反覆檢查，卻遲遲找不出原因，日前轉介到亞洲大學附屬醫院檢查，才確診為「非典型川崎氏症」，醫師提醒，此病為兒童後天性心臟病主因，嚴重者恐會致命。

亞大醫院兒科醫師陳劍韜表示，川崎氏症又稱為「皮膚黏膜淋巴結症候群」，好發於5歲以下的幼兒，目前發病的原因仍然不清楚，不過持續高燒多日是臨床診斷一大標準，主要以血管炎的方式表現，會造成全身性中型動脈的多系統血管發炎，特別是會出現心臟冠狀動脈病灶、冠狀動脈瘤等。

他說，典型川崎氏症患者會出現發燒5天以上，並伴隨皮膚出現紅疹、頸部淋巴結腫大、眼睛出現非化膿性結膜炎、手掌與腳掌水腫、口腔出現草莓舌，嘴唇乾裂等症狀，除了發燒5天是必要條件外，其餘5項臨床症狀只要符合4項就能判斷是川崎氏症，並且在發燒的早期階段，還常會出現卡介苗接種處紅腫的現象，雖未被列入診斷標準，但臨床上也相當常見。

陳劍韜說，最近發現有不少像這名女童的非典型的川崎氏症患者，在疾病初期卻又無法完全符合診斷的條件，必須經由抽血檢驗數據以及心臟超音波檢查才能確診。

在兒童疾病中，很多病都會有發燒合併紅疹的現象，例如腸病毒、玫瑰疹、其他病毒疹，有的病則會有發燒與結膜炎的現象，例如腺病毒，有一些則是發燒合併口腔出現草莓舌、嘴唇乾裂，如猩紅熱，因此在診斷上必須提高警覺，仔細鑑別，避免錯過治療黃金時機。

陳劍韜說，目前川崎氏症的治療，發病的10天內是黃金治療期，會給予免疫球蛋白與阿斯匹靈，能降低約80-90%發生心臟病變的機會，同時必須定期回診進行心臟超音波追蹤，大多數都能夠逐漸恢復健康。