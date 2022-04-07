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台鐵醞釀五一休假 交長：因應方案4月中公布、擬啟動公路運輸
不滿交通部未充分溝通就先送審台鐵公司化條例，台鐵企業工會擬在五一勞動節發動「合法休假」抗議，預估萬人響應。對於屆時如何因應，交通部長王國材說，可能會以公路運輸替代鐵路運輸，方案4月中公布。
立法院交通委員會今天針對行政院函送「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」進行詢答，立委劉世芳說，想知道屆時如果台鐵員工依法休假，替代方案是什麼，是否啟動公路運輸？交通部會請大家不要搭台鐵？希望交通部除了先跟工會溝通，同時要有因應措施。
對此，王國材說，會以公路運輸替代鐵路運輸，但要看當天狀況。公路總局在每個車站跟地方及全國遊覽車、公車，本來就有相關機制，希望不要啟動，但如果有那天也準備好了。還是希望不要有那天，會傷害到所有國人。
劉世芳要王國材說明因應措施何時對外公告，讓用鐵道的人有所因應，希望有時間表，現在箭在弦上，要防止突襲，交通運輸事業的龍頭要注意。王國材說，4月中旬會確定，到底不加班的名單有多少，再來處理跟對外公告。
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