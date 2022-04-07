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萬名台鐵員工釀五一依法休假 交長：民眾會不太快樂
交通部目標2024年1月成立台鐵公司，今天將審查「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」。不滿交通部未充分溝通就先送審，台鐵企工擬在五一勞動節發動「合法休假」抗議，預期將有萬人響應。對此，交通部長王國材說，祝他們「五一勞動節快樂，但民眾可能會不太快樂」。
立法院交通委員會今天針對行政院函送「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」進行詢答，會前王國材接受媒體聯訪時說，五一勞動節不上班，祝他們五一勞動節快樂，但民眾會不太快樂，會請他們思考一下。
王國材說，過去五一勞動節屬於他們節日，也是以服務乘客為主，請他們思考一下，影響很大。
王國材說，這段時間包含今天詢答，會把可以同意的、不能同意的，都會講理由，是理性溝通。公司化是落實台鐵安全基礎，很期待跟工會、台鐵員工一起面對，現在沒有共識地方用理性達成共識，比較重要。
王國材也說，在2日的太魯閣號追思會家屬也講過，交通部把徹底改革的公司化草案送到立法院，但過去1、20年都沒成功，不知道能不能走下去，對此，他承諾「一定會走下去」，希望所有立法委員支持。
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