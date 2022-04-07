國道3號南二高台南關廟北上路段正大塞車 警籲提早改道

國道3號南二高台南關廟交流道北上路段，上午因為內側、中線車道施工封閉，造成北上路段大塞車，車陣回堵超過3公里，車流還一路回堵下交流道平面道路數百公尺，許多要上班的駕駛人塞在車陣、抱怨不已。

國道3號關廟路段平日車流順暢，不料今天清晨因為關廟交流道以北357到356公里路段整修路面，造成上班時段大塞車，北上車陣一路回堵過關廟服務區；因為許多往來南科上班民眾走南二高接國道8號是必經道路，許多駕駛人直到上午8點30分還塞在交流道，抱怨上班遲到。