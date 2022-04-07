馬勒卡颱風最快今生成 彭啟明：將正常北上轉向

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天有點東北風，但大致天氣都還不錯，北部東半部有點涼意，溫度回升沒像中南部那麼多，可以到30度，北部中午高溫約25-26度，東半部容易有些地形雲，偶有短暫雨，西半部持續晴朗回溫當中。

彭啟明說，周五開始東北風減弱，改為偏東風到東南風，會再回溫，周末甚至會有點熱的感覺，西半部都有機會中午高溫超過或接近30度，都可以換穿短袖出門了，類似天氣至少持續到下周二、周三。

彭啟明說，距離台灣東南方超過3500公里處，有個熱帶性低氣壓正在發展中，最快今天到明天將有機會成為今年第1號颱風馬勒卡（菲律賓所命名，強而有力的意思），4月份出現第1個颱風並不稀奇，平均來說，占所有颱風生成數約3%，較少但還不是罕見，侵襲台灣的機會也很低。

他表示，一年除了7月到10月是颱風季，每月發生頻率超過10%外，每個月都有颱風生成。

彭啟明表示，這次的預報路徑也沒太特殊性，由於目前整的東亞大環境，西風帶還在台灣上空附近，當北轉時很容易被西風帶拉往東，就是一個正常的北上轉向颱風，對台灣天氣看來沒有什麼明顯影響性，除非未來路徑更近台灣，東半部水氣略多而已。

他表示，下周三、周四之後，由於整個南海到菲律賓持續維持一個大的低壓帶，仍可能有擾動或是水氣發展，台灣的天氣就有些小變數，但這不代表會很密集的有颱風發展，而是偶有陣雨。