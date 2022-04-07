4月颱最快今晚生成 吳德榮：預期大迴轉、直撲台機率低

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風略增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、有飄零星小雨的機率，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；北舒適、南微熱，日夜溫差大。北部17至27度，中部16至29度，南部17至31度，東部17至29度。

明天至下周三西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，周末至下周三北台灣高溫亦升至30度以上，中南部更高達32度以上；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。

他說，中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，關島南方海面的熱帶低壓，將於今晚先發展為今年第1號颱風。其5天的預測路徑與歐洲（ECMWF）系集模式，所模擬的路徑大致類似，先往西北前進。

吳德榮說，5天之後系集模擬顯示，將逐漸減速、再受到西風帶的導引，轉向偏東，呈現大迴轉的特徵。符合氣候資料顯示，4月台灣鄰近地區常受中高層西風帶盤據，故4月颱直接侵襲台灣的機率是非常低的；但是否會對台灣天氣帶來間接的影響？則視其靠近的程度而定，這才是這個颱風的觀察重點。