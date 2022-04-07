財星照基隆 中華電信基隆開出雲端發票百萬元獎

財政部北區國稅局基隆分局表示，中華電信基隆營運處開出今年1-2月期統一發票雲端發票百萬元專屬大獎，幸運中獎民眾是使用中華電信的市話/寬頻業務服務之用戶。

分局昨天說，中華電信將依規定寄發中獎通知給該中獎用戶，請中華電信用戶留意，您可能就是那位幸運兒，如果沒有歸戶至手機條碼，記得於該期中獎發票領獎期間自今年4月6日至7月5日止，持中獎該期載有載具號碼之繳費通知單或已繳費證明，或登入中華電信電子發票系統，查詢中獎該期載具號碼，並至超商多媒體機台(KIOSK)列印電子發票證明聯後，向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部等實體兌獎據點辦理兌領，以免逾期兌領與財神爺擦身而過。

分局呼籲，民眾購物消費多使用載具儲存雲端發票，不僅不用擔心發票遺失或毀損，或過了兌獎期限而與財神爺擦身而過，更重要的是使用載具儲存雲端發票，除了可以兑領一般統一發票獎項外，還能享有「雲端發票專屬獎」的對獎資格，多一次中獎機會，但如果兩者均中獎時只會擇高給一個獎金。

如有任何疑問歡迎電話洽詢分局(02)24331900，或國稅局免費服務電話0800000321，有專人服務。