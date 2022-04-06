再生醫療製劑納不納藥品惹議 四大藥事平台發文抗議

再生醫療三法最快四月中旬交由行政院會審議，台灣藥學會、臺灣臨床藥學會、台灣醫藥品法規學會、臺大藥學專業學院國際藥政法規研究平台四單位聯合發出聲明，呼籲政府應將「再生醫療使用的細胞製劑」視為藥品，不該改為產品，否則等於忽視藥師的調劑能力，也與國際規範背道而馳。

衛福部於今天一月中旬公布「再生醫療發展法」、「再生醫療製劑管理條例」、「再生醫療施行管理條例」，積極推動台灣再生醫療。但再生醫療製劑是否能被當作「藥品」使用，成為關注焦點，若再生製劑改為產品恐需要再立母法規範，不過先前衛福部曾解釋，「 再生醫療製劑屬於藥事法中的生物藥品」，而目前的「再生醫療製劑管理條例」只要在藥事法架構下，就不需再重新立法。

台灣藥學會指出，衛福部公告再生醫療三法草案，徵求各界意見，藥界團體原則上，支持此立法架構，在基本法之下，將技術服務與細胞治療製劑，視為藥品，分別納入管理。但醫師公會卻提出，再生醫療所用的細胞，毋須以藥品管理，不僅與世界各國的管理制度相左，並在此邏輯下，進一步質疑藥師「調劑」專業。

台灣藥學會指出，再生醫療發展，面對來自不同捐贈者的細胞，用於治療病人，美歐日等先進國家衛生部門，無不謹慎面對，將細胞列為生物製劑，並以完整的藥品管理制度規範，責成藥政管理單位，嚴格管控其細胞擴增處理過程及最終成品的品質，且可以審慎評估其臨床治療效果，確保病人接受再生醫療所獲利益高於其風險，台灣也應該比照，強烈呼籲政府應該正視此議題，再生醫療的管理與使用，應與國際規範接軌。