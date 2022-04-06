中醫師的愛在偏鄉迴盪 巡迴醫療20年服務兩百多萬人次

離島、偏鄉等醫療資源缺乏地區，民眾常無法得到妥善的醫療照顧，如花蓮等東部地區，因交通不便及醫療資源不足，造成東部地區民眾平均餘命遠低於全國平均值3歲，這些年來，中醫師公會全聯會鼓勵醫師前往東部，同時也往東部進行巡迴醫療，希望增加東部中醫治療的可近性 ，造福民眾。

花東地區是台灣幅員廣大，醫療資源相對不足地區，中醫師公會全聯會2003年起開辦巡迴醫療，至今已經20年，大力支援花東巡迴醫療，使用占比為24%，每周巡迴116個醫療資源不足鄉鎮，289個巡迴點，共有408位醫師及435位工作團隊加入巡迴醫療團，服務35萬7391人次民眾，開辦至今已服務超過231萬人次。

中醫師公會全聯會目前巡迴23鄉鎮，68個巡迴點，有四家獎勵開業院所，大大増加東部地區民眾就醫的可近性。目前健保醫療資源不足改善方案，鼓勵醫師到偏遠地區開業 ，自20年前無中醫鄉人囗占155萬 ，降至目前72萬8533人，而巡迴醫療50歲以上就醫人口占率78.98%，可見中老年人是最大的受益者。

理事長柯富揚今、明二天辦理中醫醫療資源不足地區「花蓮巡迴醫療訪視活動」，訪視於2018年獎勵開業的大正中醫診所，於壽豐鄉服務當地民眾。接著參訪由花蓮慈濟醫院兼任主治醫師吳欣潔于花蓮市開業的中醫診所。4月7日預計訪視由花蓮縣前理事長、中醫師江瑞廷支援的山地鄉萬隆鄉見睛村。

最後參訪花蓮慈濟醫院中醫部，中醫急診、中西整合醫療病房，特色是西醫住院中醫會診，雙主治醫師照顧病患及日間照護。花蓮是一狹長的縣，不管山地和偏鄉、路程多遙遠，都有中醫巡迴醫療的蹤跡。愛在偏鄉迴盪 ，一直都是中醫的使命。民眾醫療需求在哪裡，中醫就在那裡。